Isobel Kinnear racconta la reazione di Maria De Filippi quando ha lasciato Amici per Caduta Libera

Tra le novità di questa stagione televisiva in casa Mediaset, c'è stato il ritorno nel pre serale di Caduta Libera con la conduzione di Max Giusti. Il programma di Canale 5, prima condotto da Gerry Scotti a cui è stata affidato l'access prime time con La Ruota della Fortuna, è sempre stato particolarmente seguito dal pubblico e ad affiancare il conduttore è stata chiamata una delle ballerine più amate delle ultime edizioni di Amici, si tratta di Isobel Kinnear. L'ex allieva di Alessandra Celentano ha raccontato in un'intervista la reazione di Maria De Filippi quando ha saputo che avrebbe lasciato il posto da professionista per intraprendere questa nuova avventura.

Isobel e la reazione di Maria De Filippi dopo la proposta di Caduta Libera

Dopo aver partecipato alla 22esima edizione del talent di Canale 5, dove è arrivata seconda con la categoria ballo, la ballerina canadese è approdata nel corpo di ballo della scuola, proprio come era accaduto in precedenza a Giulia Stabile e ad altri ex allievi prima di lei. Quest'anno, però, come è lei stessa a raccontare al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha ricevuto una proposta lavorativa che ha voluto accettare:

Mi hanno chiamata per fare un provino e ho conosciuto Max Giusti, che è stato molo carino. È andato tutto bene ed eccomi qui, è successo tutto così in fretta che non me ne rendo conto.

Per poter dire sì, però, avrebbe dovuto dire a Maria De Filippi che aveva intenzione di lasciare la scuola e quindi il posto nel corpo di ballo. Isobel, però, sospetta che la conduttrice fosse già a conoscenza della proposta: "Penso che Maria sapesse già tutto prima di me. Mi ha incoraggiata a buttarmi in questa nuova avventura dicendomi che se vorrò tornare le porte di Amici sono sempre aperte". D'altra parte, come è lei stessa a ricordare, la scuola è stata importantissima per lei, soprattutto l'incontro con la maestra Celentano: "Lei è fantastica. Per me, che ero appena arrivata e non conoscevo bene la lingua, è stata un punto di riferimento".

Il confronto con Samira Lui

Sebbene i programmi siano diversi, non è mancato chi ha fatto un confronto tra Isobel e Samira Lui che accompagna Gerry Scotti alla conduzione de La Ruota della Fortuna. La ballerina, però, a questo proposito ha le idee molto chiare e dice: