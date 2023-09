Irina Shayk, l’indiscrezione: “Sta con Tom Brady ma sogna ancora di sposare Bradley Cooper” La relazione tra Iryna Shayk e Tom Brady non sarebbe destinata a durare. Questo è ciò che emerge da alcune rivelazioni di un insider, secondo cui l’ex top model sognerebbe ancora il matrimonio con Bradley Cooper, padre di sua figlia Lea. La storia tra i due era finita nel 2019.

A cura di Sara Leombruno

Quella formata da Tom Brady e Irina Shayk è stata una delle coppie più chiacchierate dell'estate. Ma, anche se ad agosto i due erano stati sorpresi nello stesso hotel a Londra, che li aveva ospitati per 48 ore, la loro storia non sembra destinata a durare. O, almeno, questo è quello che emerge da alcune rivelazioni fornite a Page Six da un insider. Secondo la fonte, la top model "non ha rinunciato al sogno di sposare l'ex compagno Bradley Cooper. Sta solo giocando con Tom, ma continuerà a frequentarlo se Cooper non la porterà all'altare". A complicare ulteriormente la situazione, ci sarebbe il divorzio dell'ex stella del football: "Brady ha appena divorziato da Gisele Bündchen, e non vuole impelagarsi in una storia seria. Al momento è concentrato soprattutto sui suoi figli e sui suoi affari".

I motivi della rottura con Bradley Cooper

Bradley e Irina hanno avuto una figlia di nome Lea, 6 anni. La loro storia è finita nell'estate 2019 dopo cinque anni d'amore. Secondo alcune voci, pare che tra i motivi della rottura ci fosse il film A Star Is Born, durante il quale l'attore si avvicinò in modo particolare a Lady Gaga, coprotagonista della pellicola: "Durante le riprese Bradley è stato emotivamente assente – aveva spiegato all'epoca una fonte a People – Hanno cercato di salvare la relazione, ma era cambiata". Dopo Irina, l'attore non ha avuto altre storie importanti, a differenza della modella che dopo Kanye West aveva iniziato a frequentare proprio Tom Brady. Ad ogni modo, Cooper e Shayk hanno sempre dichiarato di aver mantenuto un buon rapporto per il bene della piccola Lea, ragion per cui poche settimane fa erano stati visti insieme al mare. "In questo momento Bradley sta assumendo un atteggiamento attendista – ha detto ancora l'insider – D'altronde Irina e Tom non hanno ufficializzato il loro amore: magari si tratta di un semplice flirt che potrebbe terminare nel giro di due, tre settimane".

Brady-Shayk: ancora solo un flirt

Il flirt tra la top model e l’icona della NFL era diventato di dominio pubblico un mese fa, quando i due erano stati avvistati insieme per la prima volta dopo che l’ex giocatore aveva trascorso la notte a casa di Shayk. In quell'occasione, Irina e Tom avevano provato a depistare i paparazzi senza riuscirci. Brady era stato il primo ad arrivare in hotel, effettuando il check in alle 2 del mattino nella speranza di non essere seguito. L’ex compagno di Gisele Bundchen aveva lasciato la struttura da solo martedì mattina da un ingresso laterale, mentre Irina era stata vista uscire solo 5 minuti prima, in questo caso dall’ingresso principale.