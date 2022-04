Incidente per Max Giusti, cade dalla moto durante la gara e finisce in ospedale Max Giusti nell’ultima ora si è mostrato sul letto d’ospedale, è stato vittima di un incidente durante la gara di motocross. Nulla di grave: “Lussazione alla spalla ma mi hanno rimesso a posto”

A cura di Gaia Martino

Max Giusti in questa Domenica delle Palme voleva divertirsi in una gara di motocross, peccato che il finale non è stato quello desiderato. Dopo aver condiviso i video in cui si diletta a correre sulla sua motocicletta, ha pubblicato anche il suo post gara, in ospedale. Per fortuna nulla di grave, ci tiene a precisare il comico e conduttore, ma in un post pubblicato su Instagram ha mostrato i segni dell'incidente che gli ha causato una lussazione alla spalla.

L'incidente di Max Giusti durante la gara di motocross

Max Giusti ha deciso questa mattina di dedicarsi alla motocross, peccato che è stato vittima di un incidente che l'ha costretto a correre al pronto soccorso. Su Instagram ha mostrato i segni della sua avventura, spiegando che le sassate delle altre moto gli hanno ferito leggermente il braccio che inoltre, purtroppo, si è lussato per la caduta. Nulla di grave, il dolore è fastidioso ma il celebre volto televisivo si è mostrato sorridente e sereno. "La spalla è rientrata perfettamente, fa un po' male però" ha spiegato.

La passione di Max Giusti per la motocross

A La Gazzetta dello Sport Max Giusti a novembre 2021 raccontò della sua passione per le motociclette da cross. Da ragazzo adorava la KTM, l'azienda di moto, e riuscì a farsene regalare una da suo padre. Si divertiva a partecipare alle gare: "La cosa incredibile è che ho ritrovato la stessa moto due anni fa, l’ho comprata on line, e mi è tornato l’entusiasmo di allora" . Ancora oggi si diverte a correre quando è libero dagli impegni televisivi, questo è il suo sogno che coltiva da quando era ragazzo, lo stesso che nonostante il tempo passato, non gli fa perdere la motivazione: "Mi fa stare bene, mi sembra di fermare il tempo, anche se le ginocchia scricchiolano. Ho ancora tante cose da fare, sono i sogni di ragazzo che ti danno le motivazioni". Purtroppo oggi qualcosa è andato storto ma per fortuna nulla di grave, al Gemelli di Roma hanno rimesso a posto la sua spalla incidentata.