Il Milan è campione d’Italia, la reazione social dei vip La festa in Casa Milan dei vip milanisti: da Jo Squillo a Massimo Boldi, da Saturnino al rapper Lazza, da Fabio Volo a Claudio Bisio fino al totem Diego Abatantuono.

Il Milan è campione d'Italia. Ha conquistato sul campo del Sassuolo, a Reggio Emilia, il suo diciannovesimo scudetto e da un giorno è festa grande per i milanisti di tutta Italia. Ci sono soprattutto i milanisti vip che hanno festeggiato a casa, pubblicando la loro gioia sui social. Alcuni di questi vip sono stati anche invitati a seguire la partita a Casa Milan. C'erano Massimo Boldi, Jo Squillo, Francesco Mandelli. Da casa, le reazioni di Claudio Bisio e della sua famiglia, di Diego Abatantuono che ha festeggiato sbaciucchiando il mister Stefano Pioli che è stato determinante quanto i calciatori per riportare il Milan a trionfare in Italia a undici anni di distanza dall'ultimo scudetto.

Le generazioni di vip a confronto

Proprio Claudio Bisio ha scritto su Instagram: "Amici rossoneri di tutta l'età", dimostrando la passione intergenerazionale in foto con Federico Cesari e Alessio Di Domenicantonio. E a proposito di generazioni, c'era anche Paolo Ciavarro, col piccolo di tre mesi Gabriele, che è stato già insignito dei colori rossoneri, come la tradizione padre-figlio richiede. Ovviamente, c'è stato Diego Abatantuono che si è coccolato Stefano Pioli. Lui ha dichiarato che questo trionfo è importante soprattutto per i più giovani, che non hanno mai vissuto l'epopea d'oro dei trionfi rossoneri. Fabio Volo, presente a Casa Milan, è un milanista sfegatato che non ha mancato mai di essere presente a San Siro in questa stagione.

I festeggiamenti a Casa Milan

A "Casa Milan", Jo Squillo ha raccontato su Instagram la partita e i festeggiamenti per il 3 a 0, pratica chiusa dal Milan già nella prima frazione di gioco. Nel video erano presenti tantissime personalità milaniste: Massimo Boldi, Fabio Volo, il rapper Lazza, tanti tiktoker e poi ancora Francesco Mandelli e anche Saturnino, il celebre bassista di Jovanotti.