Il manifesto di ribellione di Alba Parietti: “Quante estati avrò ancora davanti? Finché c’è vita, non c’è un’età”

Alba Parietti, con la sua elegante ostinazione, ci ricorda che la vita non ha scadenza e che ogni giorno può essere l’inizio di una nuova estate. Il suo messaggio è un manifesto di libertà contro chi vuole decidere quando una donna dovrebbe smettere di vivere.

C'è un momento, nella vita, in cui ti guardi allo specchio e ti fai quella domanda che nessuno vuole sentire: "Quante estati avrò ancora davanti?". A voler esser razionali, basta guardare i dati sull'aspettativa di vita. Ma non siamo nati tutti ragionieri e seguiamo piuttosto il ragionamento di Alba Parietti, che questa domanda se l'è posta, la scorsa notte a Formentera, guardando il cielo stellato. E invece di sprofondare nella malinconia, ha scelto la ribellione.

Il selfie su Instagram diventa filosofia

"Volete forse decidere voi per me, l'età in cui dovrei smettere di farmi selfie, smettere di sognare, di giocare, di aspettare, di sperare, di innamorarmi?" Le parole che ha scritto sui social possono rappresentare un manifesto generazionale, quello di una donna che ha deciso di non piegarsi alle regole non scritte di una società che vorrebbe relegarla in uno stato diverso dalla stella che è stata in giovinezza. "La vanità non è stupidità, alla mia età ha qualcosa anche di poetico perché sai che il dono prima o poi ti verrà tolto e lo vuoi conservare più a lungo possibile", aveva scritto qualche tempo fa, sfidando apertamente ogni tipo di pregiudizio.

L'ultima estate e l'eternità del presente

"Stasera guardavo il cielo e pensavo: quante estati avrò ancora davanti? Nessuno lo sa. Ma so che la mia età non è più quella delle infinite estati". È in questa confessione che Alba rivela la sua più profonda umanità. La paura c'è, è innegabile. Ma invece di paralizzarla, la spinge a vivere con maggiore intensità.

E allora cresce più forte il desiderio di vivere, di ridere, di giocare, di sognare, di innamorarmi, di sperare, di farmi anche i selfie. Perché finché c'è vita, non c'è un'età per smettere.

In queste parole c'è tutta Alba Parietti: la showgirl, la selvaggeria, la madre, la donna che ha attraversato lutti e gioie, amori e delusioni, sempre con la testa alta. La figlia del chimico e partigiano Naviga che ha imparato che la libertà più grande è quella di essere se stessi, nonostante tutto, nonostante tutti.

La sua non è solo una battaglia personale contro i pregiudizi sull'età. È un manifesto per chiunque si sia mai sentito dire che era troppo vecchio per sognare, troppo maturo per giocare, troppo avanti con gli anni per ricominciare. Alba Parietti, con la sua elegante ostinazione, ci ricorda che la vita non ha scadenza e che ogni giorno può essere l'inizio di una nuova estate.