Rosanna Lambertucci: “Avevano usato la mia immagine per una truffa online. Il sesso alla mia età? Bellissimo”

Rosanna Lambertucci è uno dei nomi più noti della tv e non solo. Da anni firma un giornalismo volto al benessere e alla salute dei lettori, per cui non fa specie sapere che ancora oggi il suo obiettivo sia quello di tenersi in forma nel miglior modo possibile e di vivere, anche i sentimenti, con trasporto e passione, lasciandosi alle spalle l'età.

Il tentativo di truffa a sua immagine e il rapporto con i social

Tanto è conosciuta Rosanna Lambertucci e le sue riviste si leggono in lungo e in largo che avevano provato a renderla protagonista di una truffa, come racconta la Corriere: "Hanno usato la mia immagine per promuovere un prodotto per dimagrire. Quindi, un farmaco. La truffa era accurata: si vedeva il mio viso e il labiale era stato distorto per farmi pronunciare quelle parole. Impressionante. Mi sono molto preoccupata". In quell'occasione aveva ricevuto centinaia di messaggi che la allertavano di quanto stava accadendo, ma anche di chi era rammaricato di non aver avuto prima notizia, ma la sua preoccupazione più grande è stata per il suo pubblico:

La mia vita! Pensi solo a quelli che mi seguono sui social e in televisione: il danno d’immagine per me è stato notevole ed è per questo che mi sono subito attivata. Ho denunciato la cosa alla polizia postale, che ha fatto le dovute ricerche. Non credo che siano riusciti a risalire ai colpevoli, però posso dirle che qualche giorno dopo quei video sono spariti dalla rete.

Eppure, coloro che la seguono sono anche quelli che in più occasioni l'hanno offesa, soprattutto sui social, per questo ha temuto che postare la foto del suo matrimonio, due anni fa, a 78 anni con l'uomo più giovane di lei che da dieci anni è il suo compagno, le ha dato da pensare: "Per tante persone dotate di maggiore malignità poteva essere lo spunto perfetto per un attacco social. Per questo ero molto timorosa, non ero del tutto sicura di condividere le foto sui social. Ho avuto una vita con tante soddisfazioni, sia nel lavoro che in amore. Ma mai mi sarei aspettata di tornare all’altare a quasi ottant’anni".

L'attività fisica e il sesso a ottant'anni

E a proposito di tenersi in forma, Lambertucci che ha sempre dispensato consigli, non rinuncia alla sua routine che racconta senza tralasciare i particolari benefici che l'esercizio fisico comporta:

Ogni mattina faccio palestra, soprattutto sollevamento pesi. È importante perché non tutti conoscono la sarcopenia, la perdita di tono muscolare, cosa che ad una certa età innesca tanti problemi. Poi vado a correre e almeno due volte alla settimana faccio venire a casa uno specialista di ginnastica posturale: stare troppo al computer non arreca danni solo alla colonna vertebrale, ma influisce anche sull’apparato digerente e su altri organi

Non manca, poi, un riferimento all'intimità: "Penso che l’attività sessuale sia un nodo molto importante nel percorso diciamo di maturazione. Ma quello che è davvero sorprendente e non credo di saperlo spiegare bene è la qualità del sesso a ottant’anni: naturalmente non può più essere un esercizio ginnico, ma diventa un esercizio di profonda, appagante, magica intimità. In una parola: è bellissimo".