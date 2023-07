Honey Positano, l’influencer con la 12esima di seno: “Mi sentivo a disagio, ora so di essere bella” Honey Positano ha sofferto di dismorfismo corporeo fin da quando aveva 12 anni, ma oggi cerca di trasmettere un messaggio positivo: “Tutte le donne sono attraenti, basta essere sicure di sé”.

Siamo in estate, un momento in cui c'è sempre l'ansia per la fatidica prova costume da superare. La storia di Honey Positano, una influencer di 35 anni di Melbourne, in Australia, è diventata l'ultima in grado di disinnescare quest'ansia. Azzerare soprattutto i commenti negativi e gli odiatori seriali che ci sono sui social network. La donna ha fatto parlare di sé grazie al suo coraggio nel mostrarsi sui social network con un décolleté spropositato: lei, infatti ha la 12esima di seno. "Le mie te**e pesano più di cinque chili", ha scherzato in un post. Con la sua immagine, Honey ha deciso di abbracciare l'idea di body positivity e di utilizzare la sua piattaforma per aiutare altre donne a sentirsi a proprio agio con il proprio corpo.

"Soffro di dismorfismo da quando avevo 12 anni"

Honey Positano ha sofferto di dismorfismo corporeo fin da quando aveva 12 anni, ma oggi cerca di trasmettere un messaggio positivo riguardo l'immagine corporea. Con oltre 156mila follower su Instagram, Honey ha iniziato a parlare apertamente delle dimensioni del suo seno, rivelando di avere una taglia davvero grande, che molto spesso l'ha fatta sentire a disagio. Honey Positano, però, si è finalmente convinta a mostrarsi senza alcuna paura, promuovendo l'accettazione di sé stessi: "Mi sentivo a disagio, ora so di essere bella".

"Ho sempre sognato di essere Pamela Anderson in Baywatch"

Sui social network, Honey Positano si è mostrata con un costume da bagno tutto rosso e ha fatto un riferimento molto ficcante sulla serie tv Baywatch e sullo stereotipo della bellezza:

Immaginate quanto sarebbe diverso il mondo se Baywatch avesse presentato una donna attraente, sicura di sé, forte e di taglia forte che corre lungo la spiaggia con il suo costume rosso, accanto alla splendida Pammy.

Per questo motivo, Honey Positano ha spiegato di voler continuare nella sua attività, spronando altre donne ad amare i loro corpi, indipendentemente dalla taglia o dai difetti che possono avere. Un'iniziativa che incontra l'ammirazione di tantissimi e tantissime, considerato che le donne dovrebbero tutte sentirsi libere di amare il proprio corpo senza alcuna vergogna al pari degli uomini. Nonostante ciò, c'è sempre qualche stupido che ritiene lasciare un commento gratuito pieno di odio sotto i post di Honey Positano.