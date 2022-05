Guendalina Tavassi è tornata a Roma dopo l’Isola: la romantica sorpresa del fidanzato Federico Perna Guendalina Tavassi è tornata in Italia. A Roma, ad attenderla, c’era il fidanzato Federico Perna con una romantica sorpresa.

A cura di Daniela Seclì

Guendalina Tavassi è tornata in Italia, dopo aver lasciato l'Isola dei famosi 2022. L'ex naufraga ha documentato il suo viaggio sui social e, dopo aver patito la fame nel reality, si è concessa uno spuntino ad ogni sosta prevista. Nella mattinata di mercoledì 25 maggio, Guendalina è arrivata a Roma insieme a Blind, Licia Nunez e Alessandro Iannoni. Una volta aperta la porta di casa, ha trovato ad attenderla una romantica sorpresa da parte del fidanzato Federico Perna.

La dedica di Guendalina Tavassi a Federico Perna

Guendalina Tavassi, una volta tornata nel suo appartamento, si è ritrovata davanti a un tripudio di palloncini blu, dorati e bianchi. Al centro tre foto che ritraevano il suo incontro con Federico Perna in Honduras. La naufraga è rimasta senza fiato e ha rivolto al suo compagno parole cariche d'amore:

"Non ci posso credere quanto sei la mia vita. Quanto mi sei mancato e quanto ti posso amare. Sei il mio sorriso grande cuore".

Tutto è stato documentato nelle Instagram Stories di Guendalina Tavassi, incluso un tenero abbraccio tra lei e Federico Perna. Un momento fermato in una romantica foto con una dedica per il suo compagno: "La felicità è questo per me".

Guendalina dal parrucchiere per riparare ai danni fatti da Edoardo

Dopo quel momento romantico, Guendalina Tavassi ha pensato bene di porre rimedio ai danni fatti ai suoi capelli dal fratello Edoardo. Gli spettatori dell'Isola dei famosi 2022 ricorderanno che Ilary Blasi, nel corso di una puntata, chiese a Edoardo Tavassi di improvvisarsi parrucchiere con la sorella e tagliarle i capelli, per farle meritare la possibilità di ricevere una sorpresa da Federico Perna. Ebbene, il taglio era stato disastroso. Così, la prima cosa che Guendalina ha fatto una volta tornata in Italia è stata andare dal suo parrucchiere e porre rimedio a quel taglio improbabile.