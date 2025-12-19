Grazia Kendi e Mattia Scudieri si baciano dopo la finale del GF, il video dell’incontro dopo la puntata

Tra Grazia Kendi e Mattia Scudieri è scattato il bacio tanto atteso: dopo la puntata finale del Grande Fratello, nella notte, i due concorrenti dell’edizione si sono potuti riabbracciare e davanti ai fan si sono scambiati un passionale bacio.

Finito il Grande Fratello, Grazia Kendi e Mattia Scudieri si sono scambiati un bacio. Terminata la finale, l'ex concorrente ha raggiunto la finalista che, tra la folla e i fan, si è gettata tra le sue braccia. I due, ripresi da alcuni fan presenti fuori agli studi televisivi, alla richiesta di baciarsi, non ci hanno pensato due volte: si sono avvicinati e in maniera repentina si sono fatti travolgere dalla passione, tra le urla delle fan.

Avrebbero trascorso la notte insieme, stando a quanto mostrato da Simone Bianchi durante la diretta su Instagram fatta partire dopo la finale del programma, andata in onda ieri sera, giovedì 18 dicembre 2025, in prima serata su Canale5, che ha visto la vittoria di Anita Mazzotti. Simone Bianchi, anche lui ex concorrente del reality, durante la live ha bussato alla porta della Kendi e una volta aperta, la finalista ha scherzato: "Simone, sono 80 giorni che mi controllano la vita. Ti devi levare dai cog*ioni, te lo giuro sclero. Devo farmi una doccia". Mentre parlava, è uscito dalla stessa porta Mattia Scudieri.

I due si erano avvicinati durante la permanenza nella casa di Cinecittà, scatenando la gelosia della fidanzata di Scudieri che, una volta ritrovato fuori, ha deciso di lasciare. In un'intervista Mattia aveva parlato del rapporto con Grazia Kendi sottolineando quanto fosse vero e puro: "Tra noi un legame vero, puro. Mi è stata vicino quando ne avevo bisogno, mi ha ascoltato anche quando non doveva e ho passato con lei momenti di pura leggerezza. Avevo piacere a scherzare e ridere, e dentro la Casa cercavo la sua presenza. Sicuramente è riuscita, in poco tempo, a darmi veramente tanto", le parole rilasciate a Il Giornale. Durante la semifinale, l'ex concorrente ha anche fatto una sorpresa alla Kendi, presentandosi in passerella per salutarla.