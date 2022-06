Gli auguri di compleanno di Zendaya per il fidanzato Tom Holland: “L’unico che mi rende felice” Zendaya fa gli auguri di buon compleanno al fidanzato Tom Holland pubblicamente: un tenero scatto in bianco e nero poi la dedica d’amore “L’unico che mi rende la più felice”.

A cura di Gaia Martino

PH credits Instagram Zendaya

Oggi, mercoledì 1 giugno, Tom Holland compie 26 anni e la sua fidanzata Zendaya gli ha dedicato parole dolcissime su Instagram. La star di Hollywood, interprete di Spiderman, e l'attrice di Dune hanno confermato la loro relazione nel novembre 2021, dopo mesi di indiscrezioni. Volevano mantenere privata la loro storia sentimentale ma un paparazzo li beccò in flagrante, mentre si scambiavano un romantico bacio. E così oggi Zendaya avrebbe "ricambiato" il gesto del suo fidanzato fatto al suo compleanno, lo scorso settembre. Per lei l'attore scrisse: "Auguri alla mia MJ, il più felice dei compleanno. Fammi uno squillo quando sei sveglia". Oggi non ci sono più segreti e Zendaya è sempre più innamorata. Ha condiviso il primo post di coppia in occasione del compleanno del fidanzato descrivendolo come l'unico che la rende felice.

Gli auguri di Zendaya per il fidanzato Tom Holland

Con un post su Instagram Zendaya ha fatto gli auguri di compleanno al suo fidanzato Tom Holland. Un tenero scatto in bianco e nero che li ritrae vicini, abbracciati e sorridenti, e dolci parole: "Buon compleanno all'unico che mi rende la più felice". Tre cuori come commento, è questa la risposta dell'attore. Sembrerebbe questo il primo post di coppia per le due star di Hollywood.

La storia d'amore tra Tom Holland e Zendaya

Hanno lanciato il primo campanello d'allarme riguardo la love story nel luglio 2021 quando un paparazzo li beccò in auto mentre si baciavano. Il nuovo a settembre: l'attore con un messaggio fece gli auguri di compleanno a Zendaya, accendendo la speranza nei fan di vederli insieme come coppia. Due mesi dopo hanno ufficializzato la loro relazione, dichiarandosi innamorati ma desiderosi di proteggere la loro storia. I due attori oggi formano una delle coppie più amate di Hollywood, a dicembre è arrivato il primo red carpet insieme in occasione del photocall del film Spiderman No Way Home.