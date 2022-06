Cristiano De André sulla figlia Francesca: “È un momento difficile, spero metta la testa a posto” Cristiano De André ha parlato per la prima volta della figlia Francesca da quando lei ha raccontato pubblicamente di essere stata vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato:”È un momento difficile per Francesca, mi auguro che riesca a capire un po’ di cose”.

Cristiano De André ha rotto il silenzio sulla figlia Francesca De André, da quando ha raccontato pubblicamente di essere stata vittima di violenza da parte dell'ex fidanzato. L'ex gieffina e nipote di Fabrizio De André era stata picchiata diverse volte dall'uomo, tanto da rischiare di perdere la vita. Ora nei suoi confronti è stato disposto il divieto di avvicinamento.

Le parole del padre di Francesca De André

In un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Cristiano De André ha espresso per la prima volta il suo pensiero riguardo alla figlia Francesca, che ha scelto di parlare pubblicamente, sia in tv che sui social, delle violenze subite da parte dell'ex fidanzato. "È un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato. Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose e a mettere la testa a posto", ha raccontato il padre dell'ex gieffina. E ha poi aggiunto: "Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di se stessi. E questo forse è il punto più basso che abbiamo raggiunto".

Francesca De André vittima di violenza da parte dell'ex compagno

Qualche settimana fa, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, Francesca De André aveva raccontato di aver subito aggressioni da parte dell'ex fidanzato, di cui era innamorata e con il quale viveva a Lucca:

Subito sono iniziate le botte. Ogni oggetto a portata di mano, delle sue mani, era utile per colpirmi. […] Annullavo me stessa mentre ero sottoposta a ogni tipo di umiliazione, che avveniva sempre in due fasi: la prima a parole, la seconda fisica. Ma io lo amavo.

Inizialmente aveva scelto di non denunciarlo, ma poi un ennesimo episodio, che l'ha portata in ospedale in codice rosso con il viso completamente tumefatto, l'ha spinta a farlo. Ora nei confronti dell'uomo è stato disposto il divieto di avvicinamento.