video suggerito

Giuseppe Giofré: “Al mio ex voglio bene, venne a salvarmi durante gli incendi a Los Angeles. Oggi sono single” Ospite di Verissimo, nella puntata dell’8 marzo, Giuseppe Giofrè ha parlato della sua vita privata. Il coreografo, ex giudice del Serale di Amici, oggi è single ma ha mantenuto un bel rapporto con l’ex fidanzato Adam: “È una persona fantastica. Durante gli incendi a Los Angeles rischiavo di perdere la casa, lui è venuto a soccorrermi”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

207 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giuseppe Giofrè è stato ospite di Verissimo nella puntata in onda sabato 8 marzo. Il coreografo, ex giudice del Serale di Amici, si è raccontato a Silvia Toffanin: dall'amore finito con il fidanzato Adam, ancora presenza fondamentale nella sua vita, a quello per la famiglia, passando per l'esperienza nel talent di Maria De Filippi. Oggi vive tra Los Angeles e l'Italia e sta vivendo esperienze sempre nuove nella sua carriera nel mondo della danza.

Giuseppe Giofrè e il rapporto con l'ex fidanzato Adam

Nel salotto di Silvia Toffanin, il coreografo ha rivelato di essere single: "L'amore adesso non c'è". Ha però mantenuto uno stretto rapporto con l‘ex fidanzato Adam, che è stato di fondamentale aiuto quando a Los Angeles sono scoppiati gli incendi e anche la casa in cui vive rischiava di essere raggiunta dalle fiamma:

Ho dei bei rapporti con il mio ex, è una persona fantastica. Se ho bisogno delle coccole, so chi chiamare. Vivo nella parte alta di Los Angeles, rischiavo di perdere la casa e lui è venuto a soccorrermi. Ho passato il mio compleanno con lui, sua sorella e il padre, la madre era mancata da poco. Gli voglio bene, è una persona che mi ha dato tanto.

Il rapporto con la maestra Alessandra Celentano ad Amici

Nel corso dell'intervista, Giofrè ha parlato anche della sua esperienza ad Amici, come giudice nella fase finale del talent. A tal proposito, ha spiegato i rapporti con la maestra Alessandra Celentano, da sempre piuttosto severa con i suoi allievi: "Non faceva il tifo per me, però è sempre un'insegnante che ho sempre rispettato. I commenti negativi che ho ricevuto sono quelli che ti spingono a fare le cose meglio, con i complimenti non riusciamo a crescere".