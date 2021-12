Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cacciati da un ristorante a Parigi: cosa è successo ai Prelemi Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono stati cacciati da un ristorante a Parigi: l’influencer ha raccontato cosa è accaduto nel dettaglio attraverso le sue Instagram story.

A cura di Gaia Martino

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, una delle coppie più amate dalla tv italiana, sono in viaggio a Parigi per godersi qualche giorno all'insegna del romanticismo. Si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello VIP ed in poco tempo innamorati: oggi vivono felici la loro storia d'amore e sognano di mettere presto su famiglia. Sempre attivi sui loro canali social, nelle ultime ore hanno documentato uno spiacevole episodio di cui sono stati vittima nella città francese.

I Prelemi furiosi a Parigi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, conosciuti anche come I Prelemi, hanno avuto uno spiacevole disguido con lo staff di un ristorante di Parigi. A causa di un ritardo alla prenotazione della coppia, il locale li ha cacciati, lasciandoli infuriati e digiuni.

Sono senza parole. Che maleducazione, che arroganza, che cafoni. Cena prenotata da settimane e già pagata, siamo arrivati e ci hanno mandato via in malo modo nonostante gli avessimo spiegato in modo carino i problemi avuti con il traffico.

Giulia Salemi ha proseguito con lo sfogo, spiegando che la cucina era ancora aperta e quindi non costava niente al ristorante accettare le scuse e farli accomodare. "Posto tremendo, staff tremendo" ha concluso. Per fortuna sono riusciti ad andare a cena in un ristorante che accetta prenotazioni anche la sera più tardi, come spiegato dall'influencer nelle IG story.

Il futuro di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre più innamorati e sarebbero pronti a dar vita ad un futuro insieme, entrambi proiettati verso il matrimonio e la nascita di un figlio, il secondo per Pierpaolo essendo già papà di Leonardo nato dalla storia con Ariadna Romero. In un'intervista al settimanale Chi, l'ex Velino di Striscia La Notizia ha parlato dell'amore che prova per la sua compagna rivelando a grande sorpresa che nel 2023 succederà qualcosa di importante per loro. Nozze in vista o un bebé: i Prelemi hanno lasciato l'interrogativo aperto.