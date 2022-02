Giovanna Civitillo: “Io e Amadeus ci completiamo, vorrei rivederlo a Sanremo 2023” Giovanna Civitillo in una lunga intervista ha parlato dell’amore che la lega al marito Amadeus: le piacerebbe rivederlo al Festival di Sanremo, per la quarta volta, nel 2023.

Il terzo Festival di Sanremo di Amadeus è stato un vero e proprio successo: ha segnato un record di ascolti mai registrato prima d'ora. Il conduttore una volta terminata la kermesse non si è affatto riposato, è corso a Roma per le registrazioni de I soliti ignoti. Ad aspettarlo a casa, a Milano, sua moglie Giovanna Civitillo conosciuta nel 2002 all'Eredità, programma nel quale lei era protagonista della ‘scossa‘. Un grande amore li ha travolti, ha raccontato la napoletana a La Repubblica: "Ci completiamo, io sdrammatizzo. È ipocondriaco, se ha un brufolo corre dal dermatologo, sta messo così". Ha confessato che le piacerebbe rivederlo alla conduzione del Festival anche l'anno prossimo.

L'amore di Giovanna Civitillo per Amadeus

Giovanna Civitillo in una lunga intervista a La Repubblica ha raccontato dell'amore che la lega al marito, Amadeus, e della stima che prova per lui. Quando si sono conosciuti lei aveva 25 anni, lui 40:

Per me era un gentleman, mi riservava le attenzioni che non avevo dai coetanei. È stato un grande amore che ci ha travolto. La fortuna nella vita è trovare l'altra metà della mela, a noi è successo. Sono forte grazie a lui, ho imparato a indossare un impermeabile e a farmi scivolare le cose.

Il desiderio di rivederlo a Sanremo 2023

La moglie di Amadeus si augura di rivedere il marito al timone del Festival di Sanremo anche l'anno prossimo. Si tratterebbe della quarta volta di seguito per Amadeus.

Da un lato gli direi di fermarsi per recuperare le energie; dall'altro mi piacerebbe rivederlo sul palco dell'Ariston. Deciderà lui. Il covid lo terrorizzava, si era incollato la mascherina sul viso.

Sanremo 2022 è stato un successo, soprannominato anche ‘Festival della gioia': "Perché lo è stato, per questo ho voluto quel vestito giallo: era un messaggio per lui, amiamo le mimose e i girasoli, poi lui è daltonico… Fiorello ha fatto la battuta: "Non vedo tua moglie, dov'è?". Dalla platea abbiamo dato un messaggio, il valore della famiglia".

Il rapporto con la figlia di Amadeus

José, 13 anni, è il figlio nato dall'amore tra Amadeus e Giovanna Civitillo. Il giovane ha una sorellastra, Alice, nata nel 1997 dal precedente matrimonio del conduttore con Marisa Di Martino. La napoletana va d'accordo con la primogenita del marito: "Ho incoraggiato Alice, che era più timida, riservata. Ho insegnato ai ragazzi a essere fieri di se stessi". Alice e José vanno molto d'accordo, come confermato dalla Civitillo a La Repubblica: