Giornalista sportiva ferita in fronte da una palla da baseball (di nuovo) Kelsey Wingert è finita al pronto soccorso con una brutta ferita in fronte causata da una palla da baseball finita in tribuna stampa. Per lei purtroppo è la seconda volta: nel 2018 un incidente simile le aveva causato la frattura di un orbita.

A cura di Giulia Turco

Lei è Kelsey Wingert ed è una giornalista sportiva particolarmente sfortunata, diciamo. Non capita tutti i giorni che durante la cronaca di una partita di baseball la pallina arrivi dritta alla tribuna della stampa e che colpisca, dopo aver viaggiato ad alta velocità, uno degli addetti ai lavori dritto in fronte. Ancor meno spesso capita nella vita di un cronica che lo sfortunato evento capiti per ben due volte nella propria carriera.

L'incidente durante la partita di baseball

Le è arrivata in fronte alla velocità di 95 miglia orarie (153 km orari, per l'esattezza), la pallina da baseball finita in tribuna durante la partita tra i Colorado Rockies e i San Francisco Giants e lanciata da Austin Slater. Così la giornalista Kesley Wingert che assistiva alla partita per A&T Sportsnets è finita d'urgenza al pronto soccorso dove ha trascorso non poche ore. Fortunatamente la donna ha potuto raccontato l'accaduto sui social perché i medicxi hanno escluso fratture e danni gravi, ma comunque l'incidente le è costato una ferita alla fronte con diversi punti per ricucirla.

Chi è la giornalista Kelsey Wingert

Kesley Wingert è una cronista americana, originaria del Texas, che dal 2016 ha lavorato per l'emittente Fox Sports South. A quel periodo risale il suo primo incidente sul lavoro. Nel 2018 infatti le andò persino peggio quando, durante una cronaca per Fox Sports, fu colpita da una palla durante la partira Atlanta Braves contro Philadelphia Philles. Allora l'incidente le costò la frattura dell'orbita di un occhio. Nonostante sia tornata in sesto pochi giorni dopo l'incidente, non le venne rinnovato il suo lavoro di copertura dei Braves dopo la stagione 2019 e venne sostituita da Kelly Crull. Nel 2022 è stata assunta da AT&T Sportsnet, e al momento si sta riprendendo dall'incidente, sperando che questo sia davvero l'ultimo della sua carriera.