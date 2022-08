Giorgia Venturini mamma per la prima volta, è nata Sole Tea: “Benvenuta al mondo amore” Giorgia Venturini ha partorito. Nella mattinata di venerdì 12 agosto è nata Sole Tea, prima figlia avuta dall’imprenditore Marco De Santis.

A cura di Daniela Seclì

Giorgia Venturini è diventata mamma per la prima volta. Venerdì 12 agosto è nata Sole Tea. Lo scorso giugno, la conduttrice ha sposato il suo compagno, l'imprenditore Marco De Santis. La cerimonia si è tenuta presso la Basilica di San Marco a Roma. In queste ore, l'annuncio della nascita della loro primogenita.

Perché la figlia di Giorgia Venturini si chiama Sole Tea

Nella mattinata di venerdì 12 agosto, è nata Sole Tea. L'annuncio su Instagram è arrivato nel pomeriggio. Poche parole cariche di affetto: "Benvenuta al mondo Sole Tea, amore della tua mamma. Ore 11:09 12/08/22". Allegate alla dedica, quattro foto: una immortala il viso della bambina, due scatti ritraggono la piccola tra le braccia della madre e, infine, la prima foto che mostra la famiglia al completo. Il post è stato accolto da oltre tremila like e centinaia di commenti di congratulazioni alla famiglia. Nei mesi scorsi, la conduttrice di X Style ed ex volto di TikiTaka aveva svelato come mai ha scelto il nome Sole Tea per sua figlia: "Sole perché è la vita e la mia passione. Tea come mia mamma”.

Giorgia Venturini è sposata con Marco De Santis

Come precisato, lo scorso giugno Giorgia Venturini – splendida sposa con il pancione – è convolata a nozze con l'imprenditore Marco De Santis. Alla cerimonia nuziale hanno preso parte numerosi volti noti del piccolo schermo, tra cui anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. E qualche settimana dopo, la famiglia si è impreziosita con l'arrivo di Sole Tea. La conduttrice, sulle pagine di Chi, aveva assicurato di stare vivendo una gravidanza serena, mentre con emozione attendeva di stringere la sua bambina tra le braccia: "Non ho avuto nessun fastidio fisico. Psicologicamente sto iniziando a sentirla adesso, con i movimenti e i primi crampi. L’emozione sale e con lei anche la voglia di vederla”.