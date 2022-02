Lo sfogo di Giorgia Soleri: “Rivivo 10 anni di traumi ogni giorno per colpa degli haters” L’influencer e attivista Giorgia Soleri sbotta su Twitter e con un lungo messaggio racconta cosa sta vivendo, è stata presa di mira da un gruppo di persone che la criticano costantemente.

A cura di Gaia Martino

La fidanzata di Damiano David dei Maneskin, Giorgia Soleri, è stufa di fare i conti con gli haters, i leoni da tastiera che puntualmente la criticano. L'attivista soffre di vulvodinia e questo non è un bel periodo per lei. Ha aggiornato il suo profilo Twitter per sfogarsi contro un gruppo di persone che l'hanno presa di mira: haters avrebbero messo in dubbio la veridicità della malattia di cui soffre.

Lo sfogo di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri su Twitter ha sbottato e con diversi tweet si è sfogata, stufa di ricevere continuamente attacchi da haters.

Non avete idea di che cosa significhi rivivere 10 anni di trauma ogni giorno per colpa di un gruppo di persone (perché giustamente vedete solo ciò che è pubblico, non la merda che arriva in pvt) che han deciso di prenderti di mira colpendo i tuoi punti debole. Sono contenta per chi non può capire, anzi forse vi invidio anche un po', ma abbiate almeno la decenza di non giudicare.

L'attivista, fidanzata di Damiano David il frontman dei Maneskin, ha proseguito il suo sfogo sottolineando la gravità delle critiche mosse contro di lei.

Leggi anche Thomas Raggi presenta la fidanzata Lavinia, i Maneskin a Sanremo con le loro dolci metà

E spero che queste parole non vengano rigirate. Non si può piacere a tutti, questo lo so, e capisco anche la critica. Ma qua siamo oltre: odio su odio, invalidazione di malattie, richiesta costante di quanto e come sto male, giudizi su come reagisco…

Come sta Giorgia Soleri

Sono giorni di costretto riposo per Giorgia Soleri che da tempo porta avanti la sua battaglia contro la vulvodinia. È stata la prima influencer a parlarne, raccontando il suo percorso spesso ostacolato dal pregiudizio di molti che credono si tratti di una malattia immaginaria. Presa di mira più volte per diversi aspetti, da leoni da tastiera ma anche da VIP come Fabrizio Corona, Giorgia Soleri lotta a testa alta contro la malattia che la costringe a fare uso di farmaci. Lo scorso 10 febbraio ha mostrato il suo viso dopo la somministrazione di diversi medicinali da lei descritti come ‘più forti della morfina'.