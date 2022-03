Francesco Zangrillo, l’ex di Barbara D’Urso: “Io, corteggiatore in prova? Una caduta di stile” Francesco Zangrillo, l’ex compagno di Barbara D’Urso, non ha accettato la definizione di “corteggiatore in prova” con cui lei l’ha definito a Verissimo. In un’intervista al settimanale Chi, il broker ha rivendicato la loro relazione.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo due anni dall'ultima intervista rilasciata in tv, Barbara D'Urso è tornata a confidarsi nel salotto di Silvia Toffanin e durante la chiacchierata sono emerse alcune dichiarazioni che hanno infastidito e non poco Francesco Zangrillo, broker finanziario nonché ex fidanzato della conduttrice: "Definirmi un corteggiatore in prova e con prova finita è stata una caduta di stile. A parti invertite anche lei non sarebbe rimasta zitta". Dinanzi questo appellativo, però, l'uomo non ha voluto incassare e tacere, ma per la prima volta è intervenuto pubblicamente, contattato dal settimanale Chi.

Francesco Zangrillo: "Non volevo vivere nel segreto di Pulcinella"

Si parla, quindi, di un corteggiatore e non di un compagno, come ci si sarebbe aspettati. Ma questa definizione non è andata a genio al diretto interessato che, dopo un lungo periodo di silenzio, durato per tutto il tempo della relazione, ha voluto dire la sua e chiarire come stanno davvero le cose: "Sono stato con Barbara per un anno. E quello che a me davvero secca è che i miei tre figli, che adoro, mi hanno avvertito che era stata detta questa cosa e ci sono rimasti male", ha dichiarato amaramente alla rivista di Alfonso Signorini. Il broker, in una breve intervista, quindi, ha sottolineato come il suo intento non sia mai stato quello di cercare visibilità, ma non ha apprezzato questo modo così distaccato e a tratti sprezzante con cui è stata definita la loro storia. Non contento, poi, avanza anche un'ipotesi in merito alla possibilità che, forse, la showgirl non abbia accettato i motivi che hanno portato alla fine delle loro relazione:

Non sono uno che per un anno è morto ai suoi piedi. Se sto con una donna ci sto, siamo una coppia, ho vissuto una relazione, un rapporto bello, le cose possono chiudersi…poi lei è sempre stata attentissima a tutto, non capisco questa scivolata. Molto probabilmente non sono stati visti bene, accettati, i motivi della fine. Ci siamo lasciati di comune accordo quando si è compreso che non si andava avanti, io volevo un rapporto di coppia normale, non volevo pubblicità, ma nemmeno vivere nel segreto di Pulcinella. Non era una storia da weekend la nostra, la nostra relazione è stata una cosa bella e vera.

Le parole di Barbara D'Urso a Verissimo

La storia tra Barbara D'Urso e Francesco Zangrillo era nota ai frequentatori delle cronache rosa che, infatti, in più occasioni hanno potuto scorgere i due tra le vie di Milano o anche di Roma, intenti a condividere una cena, passeggiare, sostare in macchina, insomma tutte attività che svolgono due persone che si frequentano, che hanno una storia d'amore. O almeno così sembrava. Ma ascoltando le parole della conduttrice di Pomeriggio Cinque, pare che ci sia qualcosa di leggermente diverso. A Silvia Toffanin, infatti, ha dichiarato: "C'era un corteggiatore in prova, è finita la prova. Sono io che sono particolare, le persone che mi corteggiano sono tutte strepitose sono io che…non lo cerco, per carità, ma spero che arrivi, cioè non quel corteggiatore là, un altro, un'altra prova".