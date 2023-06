Flavia Vento si precipita dal vero Tom Cruise dopo la truffa online ma può vederlo dalla platea Flavia Vento approfitta della presenza a Roma di Tom Cruise per vederlo finalmente da vicino. Nel 2021 aveva raccontato di essere stata vittima di un tentativo di raggiro da parte di una persona che si era spacciata per l’attore hollywoodiano.

A cura di Andrea Parrella

Flavia Vento e Tom Cruise, nuova puntata. La showgirl ha approfittato della presenza dell'attore a Roma per la presentazione del nuovo capitolo di Mission Impossible per riportare alla memoria quello che era accaduto due anni fa. Con un breve video, pubblicato sui social, Flavia Vento si mostra con lo sguardo perso mentre a pochi metri di distanza Tom Cruise parla sul palco. "L'ho visto", si legge nella didascalia del video, una frase che dice tutto e ci collega immediatamente al suo racconto del 2021.

La truffa che colpì Flavia Vento

Qualcuno ricorderà, infatti, che Flavia Vento aveva raccontato di essere stata vittima di una truffa, convincendosi per alcune settimane di chattare con Tom Cruise, illudendosi che l'interlocutore fosse davvero l'attore hollywoodiano fino al momento in cui non aveva scoperto si trattasse di una persona che le chiedeva dei soldi: "È stata una manipolazione mentale – aveva denunciato in un'intervista a Mattino 5 – e mi sono innamorata. Ho capito che non era lui perché mi ha chiesto del denaro".

"Mi ero innamorata, mi aveva manipolata"

Una storia iniziata con un semplice commento al profilo ufficiale di Tom Cruise, come aveva raccontato Vento: "Dopo qualche giorno mi arriva un messaggio su Twitter da un altro account con il suo nome. Mi lascia il suo numero di telefono e iniziamo a scriverci su Whatsapp". Una conversazione che diventa fitta, convincendo Flavia Vento che dall'altra parte ci fosse davvero Cruise, nonostante tra i due non ci fosse stata nemmeno una videochiamata: "Sapeva troppe cose. Ha iniziato a conquistarmi con una canzone e io da lì mi sono sciolta. Le mie amiche mi dicevano di stare attenta e di farmi fare una videochiamata. Lui ci ha provato, però cadeva sempre la linea. Ho pensato che mi volesse conoscere ora in chat e poi più avanti dal vivo. È stato molto bravo". Vento aveva quindi spiegato la scelta di non denunciare: "Con me è stato dolce e mi ha dato molti consigli… perdono sempre…".

Tom Cruise a Roma per presentare il nuovo film

A due anni di distanza, insomma, si ritorna a parlare di questa vicenda grazie a una scaltra trovata di Vento o chi si occupa dei suoi social. Da ore, infatti, si parla del red carpet romano del film con protagonista Tom Cruise, girato in buona parte proprio tra le strade della capitale.