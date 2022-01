Fedez smentisce le voci della crisi con Chiara Ferragni, la foto che lo dimostra Con una storia via Instagram, che mostra le loro mani intrecciate, Fedez smentisce i rumors sulla presunta crisi con Chiara Ferragni circolati sui social nelle ultime ore.

A cura di Elisabetta Murina

Tra Chiara Ferragni e Fedez ci sarebbe aria di crisi. È questa la voce circolata nelle ultime ore sui social e nata dall'occhio attento di alcuni utenti. I fan più appassionati dei Ferragnez hanno notato che il rapper nelle ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram non indossava la fede e da qualche giorno non metteva "mi piace" alle foto della moglie. Questi indizi sono bastati ad alimentare i rumors e a far nascere un sospetto. Ma Fedez mette tutto a tacere, con una Instagram Story che non lascia dubbi.

Le voci della presunta crisi

Tutto è partito dall'occhio fin troppo attento di alcuni fan dei Ferragnez, che guardando le loro storie e i profili social hanno notato alcuni dettagli che hanno subito alimentato i rumors. In molti si sono accorti che negli ultimi giorni Fedez non ha messo like alle foto pubblicate da Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram, cosa giudicata alquanto insolita. Non solo: delle storie del rapper, dove pare si sia mostrato senza fede al dito in diversi scatti. Indizi forse di poco conto, ma sufficienti e far nascere l'ipotesi di una crisi nella coppia più social degli ultimi tempi.

Una delle storie pubblicate da Fedez in cui non indossa la fede al dito

La foto di Fedez smentisce i rumors

Per mettere a tacere tutte le voci, Fedez questa mattina ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che non lascia più alcun dubbio. La sua mano intrecciata a quella di Chiara Ferragni in camera da letto. Nessuna frase aggiunta, solo il nome della moglie. Un'immagine che non ha bisogno di spiegazione e che sembra racchiudere alla perfezione il messaggio che il rapper ha voluto lanciare: non c'è nessuna aria di crisi, il loro amore procede a gonfie vele e le voci degli ultimi giorni non corrispondono alla realtà.