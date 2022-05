Eva Green sta con Johnny Depp: “Riemergerà, il suo cuore meraviglioso sarà rivelato al mondo” L’attrice, compagna sul set di Johnny Depp negli scorsi anni, ha pubblicato su Instagram una foto con l’attore, augurandosi per lui il meglio dopo la battaglia legale contro l’ex moglie.

A cura di Andrea Parrella

Il processo tra Johnny Depp e Amber Heard sta catalizzando l'attenzione internazionale da settimane, al punto da spingere le stesse celebrità a esporsi e dire la propria su quanto stia accadendo ai due. Nelle scorse ore è toccato a Eva Green, attrice che ha lavorato con Depp in Dark Shadows e che su Instagram ha supportato il collega pubblicando una foto insieme a lui e scrivendo un breve testo di accompagnamento, a suo modo molto significativo. "Non ho dubbi sul fatto che Johnny riuscirà ad emergere con il suo buon nome e che il suo cuore meraviglioso sarà rivelato al mondo", scrive Green su Instagram, aggiungendo: "La vita sarà migliore di quanto non sia mai stata per lui e la sua famiglia".

Le parole di Eva Green per Johnny Depp

Un endorsement significativo da parte di Green, che restituisce in parte il sentimento provato nei confronti di una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni, ben al di là dell'aspetto strettamente legale ma con implicazioni e dettagli che hanno portato il processo Amber-Heard a essere uno dei più chiacchierati di sempre, prestandosi perfettamente al principio di frammentazione che regola i social network, con i pezzi di dichiarazioni in tribunale diventati virali.

Nelle scorse ore a fornire la sua versione dei fatti è stata anche la sorella di Amber Heard, Whitney Henriquez, la quale ha dichiarato di aver assistito ad un litigio piuttosto pesante tra la coppia, durante il quale l'attore avrebbe alzato le mani su entrambe.

Le accuse della cognata di Depp

Episodio, quello raccontato da Whitney Henriquez, che era già stato analizzato nelle settimane precedenti, ma che acquisisce nuovi dettagli. La donna, secondo quanto riportato da Variety, ha confermato le accuse della sorella, secondo cui Depp l'avrebbe ripetutamente colpita e lei sarebbe intervenuta per evitare che l'attore si scagliasse contro di lei, ma senza successo: "Non picchiare mia sorella. Johnny aveva già afferrato Amber per i capelli con una mano e la stava picchiando ripetutamente in faccia con l'altra, mentre ero lì" ha raccontato, sottolineando come il divo fosse fuori di sé e avesse inveito contro di loro urlando: "Ti odio! Vi odio tutte e due! Pu***ne del ca***o!". Stando a quanto racconta la sorella di Heard, l'attore era spesso fuori di sé: "Quando beveva si arrabbiava molto. Diceva cose davvero cattive e scortesi, di solito su Amber, a volte su di me".