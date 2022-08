Eugenio Colombo conferma la crisi con Francesca Del Taglia: “Nessun tradimento, manca il sentimento” Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia hanno rotto il silenzio sul momento difficile che stanno attraversando: “Stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro visto che abbiamo due bambini”.

A cura di Daniela Seclì

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia sono in crisi. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, ha rotto il silenzio. Dopo le insistenti domande dei follower e il gossip sulla presunta rottura che serpeggiava sui social, hanno preferito esporsi personalmente. Il primo a farlo è stato Eugenio Colombo.

Eugenio Colombo e i motivi della crisi con Francesca Del Taglia

Eugenio Colombo è intervenuto su Instagram (vedi video in alto, ndr). In una serie di Stories, ha confermato la crisi con Francesca Del Taglia. Ha chiarito che i motivi non sono da ricercarsi in un tradimento. Le sue parole sono state: "Come sapete, io non parlo mai di queste cose, cerco sempre di evitare di parlare di cose private. Però ora siamo arrivati a un punto…più che altro mi state scrivendo sempre le stesse cose. È vero, è un momento un po' delicato tra me e Francesca. È un problema non dettato da chissà cosa, tradimenti e queste cavolate qua, ma dove dall'altra parte viene a mancare un sentimento. Siamo in una situazione dove stiamo cercando di capire cosa fare del nostro futuro visto che abbiamo due bambini e soprattutto se questo sentimento può tornare o no". E ha concluso rispondendo a chi accusa Francesca Del Taglia di stare meno con i figli, rispetto a lui:

Mi state scrivendo in tantissimi che io sono sempre con i bimbi, vado a lavoro e torno, invece lei è sempre in giro a divertirsi. Ognuno ha il proprio modo, non che sia giusto o meno, però ognuno ha il proprio modo per capire. Ognuno fa a modo suo. Detto questo, stiamo cercando di recuperare, di capire questa situazione. Vi chiedo di non continuare a mandarci sempre i soliti messaggi. Non è che una persona può stare in casa, è giusto che esca. È ovvio.

Le parole di Francesca Del Taglia

Francesca Del Taglia ha replicato a chi l'accusava di avere nascosto la crisi con Eugenio Colombo. In una serie di Instagram Stories ha precisato di avere negato che il suo compagno avesse un'altra donna, mentre non si sarebbe mai espressa circa il momento di difficoltà che la coppia sta attraversando:

