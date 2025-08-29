“Enrique Iglesias e Anna Kournikova genitori per la quarta volta”, le indiscrezioni sulla coppia

Enrique Iglesias e Anna Kournikova starebbero per diventare genitori per la quarta volta. La notizia è stata pubblicata sulla rivista spagnola ¡Hola!, secondo cui la sportiva sarebbe già a metà gravidanza.

La notizia riportata dalla rivista ¡Hola!

L'annuncio, quindi, non è stato divulgato dalla coppia, cosa che non sorprende dal momento che i due sono sempre stati particolarmente riservati e hanno preferito coltivare la segretezza come valore portante della loro relazione, tant'è vero che le loro apparizioni pubbliche sono davvero sporadiche e, spesso, riservate agli eventi del cantante. La notizia di una quarta gravidanza è stata riportata dalla testata ¡Hola!, dove sono state pubblicate alcune foto in cui si vede la sportiva che indossa una felpa larga, quasi a voler coprire una rotondità che, sembrerebbe, essere sempre più evidente in questi ultimi mesi. Secondo quanto rivelato da una fonte alla rivista: "Entrambi sono molto emozionati di diventare di nuovo genitori e lo saranno alla fine di quest'anno: lei è a metà gravidanza".

La storia d'amore tra Enrique Iglesias e Anna Kournikova

Anna Kournikova ed Enrique Iglesias si sono conosciuti nel 2001, quando lei è stata protagonista del videoclip della canzone Escapar, in cui i due vivono una passione travolgente. Ebbene, da quell'incontro è nato un vero amore che, a distanza di più di vent'anni, continua a gonfie vele. La riservatezza che, negli anni, ha accompagnato la coppia, lascia alcuni interrogativi irrisolti sul loro conto, come ad esempio il fatto che siano sposati o meno, questione che non hanno mai chiarito nemmeno pubblicamente. Ad ogni modo, con i social, sui profili di entrambi sono comparse foto che li vedono insieme ai figli, i gemelli Nicholas e Lucy, nati nel 2017, e Mary, nata nel 2020, in cui si divertono e giocano nella loro villa di Miami, dove ormai vivono da diversi anni.