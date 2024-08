Emanuele Filiberto e la dedica per i 18 anni della figlia Luisa: “Buon compleanno amore mio”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Emanuele Filiberto di Savoia sta trascorrendo le vacanze sull'Isola di Cavallo, tra la Sardegna e la Corsica, insieme alla sua famiglia. Oggi, 16 agosto, è un giorno piuttosto importante, perché Luisa, la sua secondogenita, compirà 18 anni. Il principe ha condiviso su Instagram un messaggio di auguri per la minore delle sue figlie e anche una foto che li ritrae insieme.

L'augurio a sua figlia Luisa

Non è abitudine di Emanuele Filiberto condividere sui social momenti che riguardano così da vicino la sua famiglia, ma ci sono delle occasioni in cui certi gesti possono essere contemplati. Ed è così che il principe di Casa Savoia ha pubblicato uno scatto di sua figlia Luisa, da bambina, scrivendo: "Buon compleanno amore mio, che tu possa splendere per la tua vita" con un cuore a corredo, seguito da un'altra foto in cui i due si tengono stretti in un abbraccio. Uno di tanti attimi di condivisione padre-figlia, che viene mostrato sui social. Del suo privato, Emanuele Filiberto ha sempre parlato poco, ma intervistato nel corso di quest'anno ha raccontato di essere molto fiero delle sue figlie e spera di poter fare di tutto per sostenerle quanto e come meritano.

Luisa di Savoia, sorella di Vittoria già artista e modella

Luisa è la seconda figlia che è nata dal matrimonio di Emanuele Filiberto con Clotilde Courau. La primogenita, invece, ci chiama Vittoria, ha vent'anni e lavora nel mondo dell'arte e della moda. La giovane è infatti diventata promotrice d'arte e il 7 settembre, infatti, sarà visibile anche la sua prima mostra. Sul conto della più piccola delle sorelle, al momento, sono davvero pochi i dettagli che consentano di delineare un quadro più chiaro di quali siano i suoi desideri, se deciderà di intraprendere la carriera della madre, cimentandosi nel cinema, o magari della sorella maggiore, concentrandosi sulla moda, o se magari avrà voglia di fare tutt'altro. Ma a 18 anni ha praticamente tutta la vita davanti per decidere chi essere e cosa fare.