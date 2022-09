È morto il cane di Paolo Conticini: “Addio Iago, fai buon viaggio” Paolo Conticini pubblicava sovente post nei quali si confrontava, giocava e scherzava con il piccolo Iago, al punto da aver dedicato all’animale un apposito profilo.

Iago era un piccolo chihuahua di nove anni, migliore amico di Paolo Conticini che su Instagram ne piange la scomparsa: "Fai buon viaggio amore mio… l'amore che ci hai dato in questi 9 anni sarà ineguagliabile. Ciao Iago, ciao piccolo". Le parole dell'attore e conduttore hanno immediatamente instaurato un meccanismo di empatia nei confronti soprattutto di quei tanti follower che sanno cosa vuol dire perdere un ‘migliore amico": "So bene cosa vuol dire perderli ed è qualcosa di terribile, ma l’immenso amore che ci hanno regalato resterà sempre". Una perdita enorme per il volto noto dello spettacolo e della commedia all'italiana, così come per sua moglie, Giada Parra, anche lei molto legato al piccino.

La morte del piccolo Iago

Paolo Conticini pubblicava sovente post nei quali si confrontava, giocava e scherzava con il piccolo Iago, al punto da aver dedicato all'animale un apposito profilo. "Io amo lui, lui ama me", scriveva solo lo scorso ottobre, quando Iago era ancora in buona salute. In altre foto, invece, Paolo Conticini mostrava come condividesse il suo letto insieme al piccolo cagnolino. Giada Parra ha pubblicato una foto nella quale tiene in braccio Iago: "Grazie di tutto". La foto pubblicata da Paolo Conticini, invece, è un bel primo piano di Iago (qui sotto).

Le reazioni dei personaggi famosi

Sincero affetto e condoglianze espresse non solo da gente comune, ma anche da follower con tanto di spunta blu, come Sandra Milo: "Un grande abbraccio colmo di comprensione e sincero affetto". Lo sgomento di Gessica Notaro: "Noooo, ma che dici?". La vicinanza di Carolyn Smith, sua giudice a Ballando con le stelle: "Mi dispiace tanto. So cosa si sente quando perde un amore grande. Un abbraccio". Emoji di cuoricini anche da parte di Luca Ward, Barbara Tabita e Giorgio Panariello.