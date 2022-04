È finita tra Madonna e Ahlamalik Williams: “Si sono lasciati dopo quasi 4 anni” La storia tra la cantante e il ballerino è finita dopo quasi quattro anni ma, come riporta il The Sun, i due avrebbero conservato ottimi rapporti.

A cura di Andrea Parrella

La storia tra Madonna e il fidanzato Ahlamalik Williams è giunta al capolinea dopo 3 anni d’amore a causa di alcune divergenze inconciliabili che hanno portato la ex coppia a prendere strade diverse.

La cantante e il ballerino, che stavano insieme dal 2019, si sarebbero lasciati a causa della troppa differenza d’età, 35 anni di differenza, che possono aver pesato sulla relazione. In questo caso, la separazione non avrebbe rovinato i rapporti, rimasti ottimi nonostante la rottura. Lo afferma il The Sun, affermando di aver. scoperto che tra la superstar e il ballerino sarebbe finita già da qualche mese, nel massimo della privacy e senza comunicati stampa che annunciassero la fine del loro legame.

Madonna e Ahlamalik Williams stavano insieme da quasi 4 anni

Pare che le cose tra loro non procedessero più con il vento in poppa come un tempo lo si era intuito da un po', visto che dall'Instagram di Madonna erano improvvisamente scomparse le foto di coppia, facendo risalire l’ultima apparizione pubblica dei due allo scorso gennaio, mese in cui la storia tra la star e il ballerino si sarebbe interrotta.

I motivi della rottura

Come la fonte ha raccontato al The Sun, Madonna si sarebbe immersa in una vita sociale attiva e avrebbe iniziato frequentato molti dei suoi amici e molte persone della sua famiglia dopo la separazione. "Ha un programma fitto di appuntamenti e lavora alla sua pellicola autobiografica". Inoltre la cantante "sta anche preparando della nuova musica e, in più, si prende cura dei suoi figli". La rottura viene spiegata così: