Dylan Sprouse di Zack e Cody al Grand Hotel sposerà Barbara Palvin: “Prometto di amarla all’infinito” Dylan Thomas Sprouse, attore noto principalmente per il suo ruolo di Zack Martin nella serie Zack e Cody al Grand Hotel, sposerà la supermodella ungherese Barbara Palvin. In una lunga intervista di coppia per VMagazine hanno raccontato del loro amore: “Ho capito di volerlo sposare dal primo giorno che abbiamo iniziato a frequentarci”.

A cura di Gaia Martino

Dylan Thomas Sprouse, attore e imprenditore statunitense noto principalmente per il suo ruolo di Zack Martin nella serie Zack e Cody al Grand Hotel è pronto a sposare la supermodella ungherese Barbara Palvin. "Il matrimonio, per me, è una promessa. Una proposta di amare e essere il suo partner all'infinito. Sono nervoso": con queste parole l'attore in una lunga intervista di coppia al VMagazine ha parlato della cerimonia che festeggeranno prossimamente.

Dylan Sprouse e Barbara Palvin pronti a convolare a nozze

La proposta di matrimonio è avvenuta lo scorso settembre ma sia Dylan Sprouse che Barbara Palvin hanno preferito proteggere la loro relazione dal pubblico. L'attore ha confessato di essere nervoso all'idea di sposarsi, teme di non essere un bravo ballerino: "Non so se ricorderò i passi, anche se ho fatto stretching e danza classica", ha scherzato nell'intervista di coppia. La superdemodella ungherese non è nervosa invece all'idea del matrimonio: "Il fidanzamento mi ha stressato di più. Io ho capito di volerlo sposare da quando abbiamo iniziato a frequentarci". La cerimonia si celebrerà in Ungheria: "I nostri genitori si incontreranno per la prima volta. Sarà un momento speciale", le parole di lui. Barbara Palvin ha raccontato che per i neo sposi esiste una tradizione che andrà rispettata:

I testimoni dello sposo rapiscono la sposa, mentre le damigelle mettono alla prova lo sposo per vedere se l'amore che prova è reale. Dovrà superare alcune sfide – come bere dalla scarpa, ballare, fare beatboxing – per dimostrare di amarmi, e poi dovrà trovarmi.

L'amore nato più di cinque anni fa

Dylan Sprouse e Barbara Pelvin hanno iniziato a frequentarsi circa cinque anni fa, ma si conobbero prima. "Lo ignorai per sei mesi dopo averlo conosciuto, fino a quando non mi sono rimessa in gioco", le parole di lei. L'attore a VMagazine ha raccontato che il loro primo appuntamento avvenne a Pechino. Fu lei a chiederle di uscire ma lui si trovava in Cina per lavoro.

Leggi anche Ilary Blasi festeggia il compleanno della piccola Isabel, accanto a lei anche Bastian Muller

Lei mi ha cercato sei mesi dopo mentre stavo girando un film. Mi ha detto, "Ehi, sono a New York, ti va di uscire?". Le ho detto: "Hai scelto il momento peggiore, Barbara perché sto in Cina per sei mesi". Lei mi ha risposto: "No, in realtà non credo che sia il momento peggiore perché avrò un progetto proprio lì tra circa due mesi".

Da allora non si sono più separati. A unirli maggiormente il loro senso dell'umorismo. Alla domanda "Cosa ti ha fatto innamorare di lei?", Dylan Sprouse ha risposto: "Abbiamo iniziato a parlare di Naruto e poi ha fatto un'imitazione. Saltò in aria, la ripresi facendo un video al rallentatore. Molto divertente".