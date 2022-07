Dybala e Oriana Sabatini a Roma come Totti e Ilary: “Cercano casa dove abitava l’ex Capitano” Paulo Dybala è ora un giocatore della Roma e ora sta cercando casa nella Capitale con la fidanzata Oriana Sabatini: con una first lady perfetta e l’amore dei tifosi giallorossi avrebbe tutte le carte in regola per diventare l’erede di Francesco Totti. Il settimanale Chi svela che starebbero cercando casa proprio dove viveva il Pupone.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini fanno le valige, pronti per cambiare casa e trasferirsi nella Capitale. Il gioiellino del calcio, soprannominato La Joya, è entrato a far parte della rosa di José Mourinho: dalla prossima stagione sportiva non vestirà più colori bianconeri, bensì quelli della Roma. Il cambio di maglia ha fatto esplodere i cuori dei tifosi che ora lo vedrebbero simbolicamente come il successore dell'"Imperatore di Roma", Francesco Totti. L'ultimo numero del settimanale Chi racconta che l'argentino è in cerca di casa con la sua compagna, la nipote della tennista Gabriela Sabatini. Dubbi sul quartiere: tra le opzioni ci sarebbe anche quello dove viveva il Pupone prima del matrimonio – ora finito – con Ilary Blasi.

La coppia cerca casa nella Capitale

Si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini che ora che il contratto giallorosso è firmato, Paulo Dybala è in cerca di una casa al centro di Roma insieme alla fidanzata Oriana Sabatini. A Torino vivevano in collina, in una villa panoramica immersa nel verde nella riservata Corso Picco. Stando a quanto si legge starebbero cercando casa al centro – "Dicono ai Parioli, dove abita Mourinho" – oppure in una zona ben nota a chi segue Francesco Totti sin dai suoi primi passi. Un'altro quartiere che Paulo e Oriana starebbero valutando è Casal Palocco, dove viveva il Pupone con la famiglia prima di sposare Ilary Blasi e "dove ora potrebbe tornare" si legge, dovendo abbandonare la villa all'Eur che resterebbe all'ex letterina.

Dybala e Oriana Sabatini a sinistra, Totti e Ilary Blasi a destra (Ph credits Instagram)

Paulo Dybala e Oriana Sabatini i nuovi idoli di Roma

Non avrà sulla schiena il numero 10 dell'ex Capitano – "anche se Totti gliel'ha offerta dichiaratamente" scrive il settimanale – ma Dybala agli occhi dei tifosi sembrerebbe essere colui che potrebbe renderebbe grande la Roma, come ha fatto il loro idolo Francesco Totti. E proprio come il Pupone all'epoca, al suo fianco ha anche una "first lady" perfetta, la nipote di Gabriela Sabatini, l'ex tennista idolatrata dai romani tanto da conquistare la cittadinanza onoraria del Foro Italico, ribattezzato con lo striscione "Gabylandia", diventato segno di un'epoca. Bella, sexy ed emancipata: i tifosi giallorossi ora sarebbero concentrati su Oriana Sabatini, "distratti anche dalla fine del matrimonio" più chiacchierato d'Italia.

