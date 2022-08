Demet Özdemir di DayDreamer si è sposata, ma Can Yaman diserta le nozze in Turchia Si era vociferato di un possibile flirt con il collega Can Yaman, ben presto scansato. Alle nozze celebrate in Turchia, presenti i colleghi della soap, ma non Yaman, probabilmente in Italia per impegni lavorativi.

A cura di Giulia Turco

Demet Ozdemir e Oguzhan Koc si sono sposati. L’attrice turca della nota soap opera DayDreamer – Le ali del sogno ha finalmente sposato il suo fidanzato, con il quale è uscita allo scoperto solo lo scorso anno. Fino ad allora, si vociferava di un possibile flirt con il collega Can Yaman, ben presto scansato. Alle nozze celebrate in Turchia, presenti i colleghi della soap, ma senza Yaman, probabilmente per impegni lavorativi. Il prossimo 6 settembre infatti sarà a Venezia, ospite d’eccezione insieme a Francesca Chillemi per presentare la serie Viola come il mare.

Il matrimonio di Demet Ozdemir e Oguzhan Koc

Le nozze dell’attrice erano particolarmente attese tra i fan turchi, che sono rimasti col fiato sospeso fino all’ultimo. Il matrimonio infatti si sarebbe dovuto celebrato lo scorso 25 agosto, salvo poi essere rinviato a causa dei violenti temporali che hanno colpito il nord-over della Turchia negli ultimi giorni. Dopo aver celebrato l’amore con le prime nozze in Germania e in Italia con il rinnovo delle promesse, la coppia ha celebrato in Turchia la tradizionale Notte dell’Hennè per poi dar luogo alle nozze nella giornata di domenica 28 agosto.

La location prescelta è un lussuoso resort situato nel prestigioso quartiere Seriyer di Istanbul, un palazzo storico che offre una vista mozzafiato sullo Stretto del Bosforo. Nello stello luogo Oguzhan Koc aveva chiesto all’attrice di sposarlo lo scorso 14 febbraio. Demet, splendente, ha cambiato addirittura tre abiti nel corso della cerimonia, come dimostrano le foto postate sui social dagli invitati Tra loro compaiono diversi colleghi turchi, da Enis Arıkan all’attore di Day Dreamer Birand Tunca.

Chi è Oguzhan Koc

Il neo sposo è un artista molto amato in Turchia, che su Instagram vanta 1,7 milioni di fan. Nato il 13 maggio 1985, ha iniziato a recitare a teatro e apparendo in alcuni spot pubblicitari per marchi internazionali. Tra i suoi film, si segnala "The Butterfly's Dream" (2013), che ha rappresentato la Turchia agli Oscar, senza però essere nominato. Ha inoltre due album all'attivo, "Ben Hala Rüyada" del 2013 e "Ev", uscito nel 2020.