Davide Di Porto che rovista nella spazzatura, le foto a prova di crisi: “Ecco come sono ridotto” Senza vergogna l’ex naufrago si lascia fotografare da Nuovo Tv mentre rovista in un cassonetto in cerca di qualche “fortuna”. Sullo stesso settimanale si era sfogato: “La tv mi ha gettato come un rifiuto”.

A cura di Giulia Turco

(Foto dal settimanale Nuovo tv)

Davide Di Porto è l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi, concorrente del reality nell'edizione del 2010 condotta da Simona Ventura. Ai tempi personal trainer, Di Porto ha sfruttato la popolarità della tv per tentare la fortuna nel cinema a luci rosse. Nessuna strada però si è rivelata poi così felice e così oggi si troverebbe in piena crisi economica, senza un lavoro e con una madre a carico, costretto a rovistare nella spazzatura in cerca di chissà cosa da rivendere.

Le foto di Davide Di Porto che cerca fortuna nella spazzatura

Senza timori o vergogna l'ex personaggio televisivo si lascia fotografare per il settimanale Nuovo Tv mentre rovista in un cassonetto in cerca di qualche "fortuna". Spera che mostrare il suo stato possa aiutarlo in qualche modo. "Voglio condividere con il pubblico la mia condizione", spiega l'ex naufrago. "Colpa della pandemia", aggiunge. "Devo mantenere mamma Elisabetta: vive con me, ma è allettata e ha bisogno di cure", racconta. In tv non ci ha più rimesso piede, ma nonostante la rabbia sembrerebbe disposto a tornarci qualora gli venisse offerta un'opportunità.

Lo sfogo dell'ex naufrago scaricato dalla tv

È un vero e proprio appello il suo: "Nei reality vedo certi personaggi e mi viene da ridere. Se c'è spazio per loro dovrebbe esserci anche per me", si sfoga. In un'intervista simile rilasciata allo stesso settimanale appena un mese prima, Di Porto si era lasciato andare alla rabbia per essere stato scaricato dal sistema. "La tv mi ha gettato come un rifiuto dopo avermi sfruttato. I vertici hanno paura di me, ma io non temo loro", aveva detto. Senza risparmiare una frecciatina ai personaggi che ancora macinano nei reality: