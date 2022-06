Davide Ancelotti e Ana Galocha si sono sposati a Siviglia: “Un’emozione indescrivibile” Davide Ancelotti e Ana Galocha si sono sposati a Siviglia in una cerimonia ricca di amici e familiari: il figlio di Carlo Ancelotti e la moglie si sono conosciuti nel 2014, e sono genitori di due gemelli.

A cura di Gaia Martino

Davide Ancelotti, assistente del padre Carlo sulla panchina del Real Madrid, ha sposato Ana Galocha, artista spagnola e madre dei suoi figli, due gemelli, nati nel 2019. Si sono sposati a Siviglia lo scorso venerdì 10 giugno e al matrimonio hanno partecipato amici e familiari: la sorella di Davide e primogenita di Carlo Ancelotti, Katia, ha dedicato ai neo sposi un post su Instagram ricco d'amore. Poi il messaggio della sposa Ana: "Un'emozione indescrivibile".

Le foto del matrimonio e la dedica di Katia Ancelotti

La sposa Ana Galocha ha condiviso uno scatto del matrimonio con Davide Ancelotti, suo compagno dal 2014 e padre dei suoi figli, due gemelli, che si è tenuto tre giorni fa a Siviglia. Anche la sorella di Davide Ancelotti, Katia, ha condiviso una foto dei neo sposi, in posa: "Perché quando l'amore non muore, uccide. Perché l'amore che uccide non muore mai" ha scritto con la data del matrimonio 10/06/2022.

Ana Galocha a corredo della foto di coppia ha scritto una lunga dedica al marito: venerdì scorso ha vissuto una grande emozione ed è stato difficile per lei, si legge, spiegare ciò che ha provato. "Mi emoziono ancora cercando di descrivere tutto ciò che ho provato! È stato indescrivibile". Si sono giurati amore eterno dopo 8 anni di fidanzamento e la nascita dei gemelli.

La storia d'amore tra Davide Ancelotti e Ana Galocha

I media spagnoli raccontano della storia d'amore tra l'assistente allenatore di Carlo Ancelotti, Davide, e Ana Galocha. Si sarebbero conosciuti nel 2014 e da allora mai più separati: dalla loro unione sono nati due gemelli, nel 2019. Mentre lui è impegnato sul campo di calcio insieme al papà Carlo, lei è un'artista di Siviglia, amante della moda e della pittura: è anche un'influencer. Possiede un profilo Instagram nel quale condivide le sue creazioni dal nome anagalochacolores. Alla vittoria del Real Madrid, l'intera famiglia era sul campo ad esultare: lo scatto condiviso sui social ha raccolto tantissimi commenti e complimenti.