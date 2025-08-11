David Justice sulla rottura con Halle Berry: “Non cucinava e non puliva, così abbiamo iniziato a litigare”

L’ex giocatore di baseball David Justice ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla fine del matrimonio con Halle Berry. I due si sposarono nel 1993 e divorziarono quattro anni dopo. “Lei non cucinava, non puliva, non sembrava essere molto materna e abbiamo iniziato a litigare”, ha ricordato l’atleta.

David Justice ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla fine del matrimonio con Halle Berry. Il noto giocatore di baseball e l'attrice si sposarono nel 1993 e dopo quattro anni decisero di prendere strade separate. A distanza di tempo, l'atleta ha spiegato il motivo per il quale il loro rapporto è finito e su quali aspetti non sono mai riusciti a trovare un punto di incontro.

"Halle Berry non cucinava e non puliva", le accuse di David Justice

Ospite del podcast All the smoke di Matt Barnes, l'atleta ha parlato del rapporto con la ex moglie Halle Berry, soffermandosi in particolare sui motivi che hanno portato alla rottura. Il matrimonio è durato quattro anni, ma i primi problemi sono iniziati già dopo pochi mesi. "Cercavo una donna che somigliasse a mia madre, ma da ragazzo del Midwest quale sono. Nella mia testa pensavo a una moglie che all'epoca cucinasse, pulisse e fosse tradizionale", ha rivelato. Con il passare del tempo però, pensando a un futuro insieme, si è accorto che l'attrice non aveva quello di cui lui aveva bisogno: "Se avremo dei bambini è questa la donna con cui vorrei averli? Lei non cucinava, non puliva, non sembrava essere molto materna e abbiamo iniziato a litigare". I litigi con il tempo sono diventati sempre più frequenti, fino alla decisione di lasciarsi definitivamente.

Halle Berry e David Justice nel 1994

La vita privata di Halle Berry oggi

Archiviato il matrimonio con David Justice, Berry si è risposata altre due volte, la prima con Eric Benet e la seconda con l'attore francese Olivier Martinez. L'attrice è anche mamma di due figli, Nahla Ariela e Maceo Robert, la prima nata da una relazione avuta con il modello Gabriel Aubry e il secondo dal suo ultimo matrimonio, finito con un divorzio. Dal 2020 è legata al cantautore Van Hunt, che proprio di recente ha chiesto di diventare sua moglie con una romantica proposta di matrimonio, alla quale però l'attrice non avrebbe ancora risposto, come ha spiegato People.