Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli insieme a Verona, nuova pace tra gli ex del GF Vip Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si riavvicinano a pochi giorni dall’ultima rottura. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip stanno trascorrendo insieme il weekend a Verona, a pochi giorni dal momento in cui avevano annunciato di essersi lasciati.

A cura di Stefania Rocco

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro tornano vicini a pochi giorni dalla loro ultima separazione. Sono le Instagram stories pubblicate dai due a chiarire che, a dispetto dalla rottura comunicata, stanno trascorrendo il weekend insieme a Verona. Daniele ha postato un breve video girato all’interno di una struttura turistica di Verona, la stessa nella quale è presente Oriana che ha postato una foto con uno sfondo simile che dimostra che i due sono insieme.

Le Instagram stories di Daniele e Oriana insieme a Verona

L’ultima rottura tra gli “Oriele” risale a qualche giorno fa

Sono trascorsi solo una manciata di giorni dal momento in cui Oriana e Daniele avevano annunciato di essersi lasciati. Lo avevano fatto, come spesso accade nel loro caso, a mezzo social, senza risparmiarsi qualche frecciatina. In quest’ultima occasione, i due avevano finito perfino per coinvolgere altri ex volti del GF Vip e, in particolare, le amiche che Oriana ha conosciuto nella Casa di Cinecittà, Nicole Murgia in particolare. Ma a distanza di qualche giorno da quel momento, le cose sono cambiate e i due sembrerebbero essere tornati in coppia.

Perché Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si erano lasciati

La prima separazione tra Oriana e Daniele risale a circa un mese fa ed era stata comunicata a mezzo social. A distanza di qualche giorno da quella rottura (Oriana aveva addirittura accusato Daniele di averla buttata fuori di casa), i due erano riusciti a ritrovarsi, circostanza che avevano raccontato in un’intervista al settimanale Chi. Dopo qualche settimana di tranquillità, qualche giorno fa era arrivata, per la seconda volta, la decisione di allontanarsi. Oriana aveva accusato Daniele di non essere stato sufficientemente presente e di non avere investito quanto lei nella loro storia d’amore. Dal Moro aveva reagito male, annunciando che non ci sarebbero stati nuovi colpi di scena e che la decisione di lasciarsi sarebbe stata definitiva. Fino a qualche ora fa quando le cose tra loro sono cambiate di nuovo.