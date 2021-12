Daniel Osvaldo e Giannina Maradona si sposano: “La proposta in un ristorante di Buenos Aires” Daniel Osvaldo e Giannina Maradona sarebbero pronti a convolare a nozze: dall’Argentina arrivano i dettagli su come si sarebbe svolta la romantica proposta di matrimonio.

A cura di Gaia Martino

Dopo aver scritto le pagine di gossip tra Italia e Argentina dando vita al triangolo amoroso più chiacchierato dopo la vicenda che ha coinvolto Mauro Icardi, Wanda Nara e Maxi Lopez, Daniel Osvaldo e Giannina Maradona avrebbero deciso di convolare a nozze. La relazione clandestina sarebbe iniziata nel 2015 ma a quei tempi risultava solo una presunta amicizia: lo scorso febbraio la figlia di Diego Armando Maradona ha ufficializzato la love story con una Instagram story. A dare conferma che la relazione procede a gonfie vele e che sarebbe pronta a fare il grande passo è il portale argentino Clarin che racconta nel dettaglio come sarebbe avvenuta la proposta di matrimonio.

Daniel Osvaldo e Giannina Maradona pronti alle nozze

Daniel Osvaldo e Giannin Maradona sarebbero pronti a giurarsi amore eterno all'altare. L'ex calciatore avrebbe chiesto la mano della sua compagna in un ristorante di Buenos Aires durante una cena romantica: la risposta della figlia del Pibe de Oro sarebbe stata ovviamente positiva. Il portale argentino fa sapere che la donna, felice della proposta, avrebbe già chiesto un budget per organizzare la festa dopo il rito civile. La data delle nozze non sarebbe ancora nota.

La dedica sui social

L'ex attaccante di calcio, oggi musicista, sarebbe dunque pronto a fare il grande passo dopo aver archiviato le storie passate. Nel 2006 dal matrimonio con l'argentina Ana è nato Gianluca, dopo ha avuto altre due figlie, Victoria e Maria Helena, nate dalla storia con Elena. Successivamente è stato legato a Jimena Baron dalla quale ha avuto Morrison. Durante la storia con quest'ultima ha conosciuto Giannina, prima amica, poi amante, oggi promessa sposa.

Daniel Osvaldo e Giannina Maradona

Poco attivo sui social, proprio due giorni fa Daniel Osvaldo con un post su Instagram ha deciso di fare una dedica alla sua compagna pubblicando uno scatto insieme e scrivendo ‘Ti amo Dinorah della mia vita".