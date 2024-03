“Come parli ai tuoi figli maschi delle mestruazioni?”, Jessica Biel ha deciso di raccontare ‘la verità sul ciclo’ L’attrice ha raccontato che a lei nessuno aveva mai spiegato nulla sul suo ciclo: “Non conoscevo tutte le cose che stavano accadendo, ho pensato che fosse davvero folle perché avrei dovuto sapere queste cose. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jessica Biel ha deciso di lavorare sul raccontare alle giovani generazioni tutta ‘la verità' sul ciclo mestruale. Un atto che può in certi versi persino essere politico, ma lo ha fatto proprio per cercare di mettere in atto una vera e propria destigmatizzazione nei confronti delle giovani generazioni, soprattutto in riferimento al fatto che lei è mamma di due bambini, Silas di 8 anni e Phineas di 3, nati dal matrimonio con Justin Timberlake.

La verità di Jessica Biel sul ciclo mestruale

Jessica Biel sta condividendo i suoi consigli sulla genitorialità e lo sta facendo sui social come preparazione per l'imminente uscita del suo nuovo libro intitolato per l'appunto: "A Kids Book About Periods", che noi potremmo tradurre così: Un libro per bambini sulle mestruazioni. In riferimento a questo, un utente su Instagram ha chiesto all'attrice: "Come parli ai tuoi figli maschi delle mestruazioni?". Ecco la risposta:

Beh, non ho tutte le risposte, ma il mio modo è semplicemente dire loro la verità su ciò che sta succedendo a me e come mi sento. Cerco di farlo in modo che gli dia informazioni veritiere, in modo reale, biologicamente e anatomicamente corrette. Sai? Ma anche qualcosa che non possono sentire poi troppo opprimente. Non lo sto nascondendo loro e sto dicendo loro le vere parole e, sai, dandogli le vere definizioni di questi termini e frasi, in e intorno alla salute riproduttiva che possono sembrare spaventosi e possono sentirsi a proprio agio nell'usare, e sto solo dicendo com'è.

"Nessuno mi aveva spiegato nulla da ragazzina"

L'attrice ha anche raccontato che a lei nessuno aveva mai spiegato nulla sul suo ciclo: "Non conoscevo tutte le cose che stavano accadendo, ho pensato che fosse davvero folle perché avrei dovuto sapere queste cose". E in una intervista a People ha poi dichiarato: "Ho sempre pensato fermamente che dovremmo normalizzare la discussione sulle mestruazioni e, da genitore, scrivere questo libro è sembrato un modo organico per coinvolgere i bambini nella conversazione fin dall'inizio".