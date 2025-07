Clio MakeUp e i rapporti con Claudio Midolo dopo la separazione: “Ci sentiamo il giusto. Vivrò in una nuova casa”

Clio MakeUp ha svelato in che rapporti è oggi con l’ex marito Claudio Midolo, dopo la separazione annunciata a luglio dello scorso anno. Via Instagram, ha spiegato: “Ci sentiamo il giusto per far sì che le nostre bimbe siano il più possibile serene e che vada tutto liscio”.

Clio MakeUp ha svelato in che rapporti è oggi con l'ex marito Claudio Midolo, co-fondatore del suo brand e game designer di professione. A un anno dalla separazione, annunciata lo scorso luglio con un comunicato ufficiale, l'imprenditrice e make up artist ha spiegato come è cambiata la sua vita privata. I due si erano sposati nel 2008 a New York e sono diventati genitori di due figlie, Grace Cloe e Joy Claire.

In che rapporti sono Clio MakeUp e l'ex marito dopo la separazione

"Ci sentiamo il giusto per far sì che le nostre bimbe siano il più possibile serene e che vada tutto liscio", ha spiegato Clio Zanmatteo rispondendo a una serie di domande ricevute via Instagram a proposito del rapporto con l'ex marito. Con il passare dei mesi, l'imprenditrice ha riflettuto su quanto accaduto nel loro matrimonio:

Abbiamo avuto un anno per metabolizzare, era da tanto che le cose non andavano. Quando poi si esce da un periodo del genere, se ci si è voluti bene, se si è costruita una famiglia, si capisce che qualcosa si era rotto e quindi probabilmente doveva andare così.

Clio MakeUp ha poi parlato della casa in cui presto andrà a vivere, un nuovo appartamento non lontano dalla scuola che frequentano le figlie. Lascerà così definitivamente quella in cui ha vissuto con il marito:

La casa vecchia è quella dove siamo andati a vivere nel 2020, l'avevano costruita i genitori di Claudio. Non era completata ed era rimasta sfitta. Nel 2020, quando abbiamo lasciato l'America, abbiamo deciso di finirla noi, arredarla e andarci a vivere. Quando poi ci siamo separati, gli ho detto: ‘È una casa che hanno costruito i tuoi, è giusto che ci stia tu'. E quindi ho cercato una nuova sistemazione e ho trovato il mio appartamentino, nuovo, ancora da finire.

L'annuncio della separazione un anno fa

Il 9 luglio 2024 Claudio Midolo e Clio Zammatteo hanno annunciato la separazione con un comunicato congiunto. "Nello spirito di condivisione che da sempre ha caratterizzato il nostro stare insieme, con cuore pesante comunichiamo la nostra separazione", ha scritto Clio sul suo blog, specificando che tra i due continuerà però il sodalizio artistico e lavorativo. Tra i motivi un sentimento che era cambiato e aveva portato a una decisione "sofferta". I primi indizi di una crisi erano comparsi sui social qualche giorno prima, quando ad esempio la nota make up artist si era presentata da sola al concerto di Max Pezzali a Milano e si era mostrata piuttosto dimagrita facendo preoccupare i fan. Midolo, invece, era apparso senza fede in alcuni scatti su Instagram.