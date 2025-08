Corinne Clery: “Sono in causa con mio figlio Alexandre, ha venduto la mia casa. Mi sento una madre ferita”

Continua a complicarsi il rapporto tra Corinne Clery e Alexandre Wayaffe, nato dal matrimonio con Hubert. Madre e figlio sono oggi arrivati in tribunale e al centro della causa c'è la casa di campagna dell'attrice nel viterbese, che il 57enne ha venduto a sua insaputa. Era stata lei a donargli la nuda proprietà della dimora, pur mantenendone l'usufrutto (cioè il diritto di usarla). "Adesso siamo in causa e il dolore che provo è quello di una madre ferita", ha raccontato.

Perché Corinne Clery è in causa con il figlio Alexandre

Già ospite di Storie di Donne al Bivio a giugno, Corinne Clery aveva parlato del complesso rapporto con il figlio Alexander Wayaffe, che era cambiato drasticamente quando lei aveva deciso di donargli la nuda proprietà della sua casa di campagna nel viterbese, pur mantenendone l'usufrutto (cioè il diritto di usarla). A questo si aggiunge ora un altro tassello: Wayaffe ha deciso di vendere la proprietà all'insaputa della madre.

"Mai avrei immaginato che il mio unico figlio mi avrebbe tradito, umiliato, mettendo in vendita la mia casa, il mio casale di campagna, qui dove sono circondata dai miei ricordi. È il momento più brutto della mia vita", ha spiegato Clery in un'intervista al settimanale DiPiù, precisando come il casale abbia per lei anche un forte valore simbolico. La ‘mossa' di Wayaffe ha portato madre e figlio in tribunale per risolvere la questione: "Adesso siamo in causa e il dolore che provo è soprattutto quello di una madre ferita per sempre". Qualche tempo prima di questo gesto, Clery aveva allontanato il 57enne dalla sua vita in modo drastico, bloccandolo sul cellulare in seguito a messaggi d'odio che lui le mandava.

Il ruolo di Serena Grandi nel rapporto tra Corinne Clery e il figlio

Tra i testimoni citati in causa da Wayaffe c'è Serena Grandi, in passato moglie di Beppe Ercole prima di Corinne Clery ed ex amica dell'attrice. "Si sono coalizzate due persone che mi odiano. Non la stimo, lui sa tutte le angherie che mi ha fatto", aveva raccontato Clery a Storie di Donne al Bivio. Una scelta, quindi, che l'attrice non comprende e non si aspettava in alcun modo, soprattutto dopo il tentativo di mettere da parte le tensioni del passato: "Eravamo tornate amiche e questo è il ringraziamento? Mi sembra una vendetta. Evidentemente le vecchie rivalità sono riemerse".