Claudio Baglioni e Virginia Raffaele hanno una storia? “Nulla di vero”, cosa c’è dietro il gossip Nelle ultime ore le voci su un presunto flirt tra Claudio Baglioni e Virginia Raffaele si succedono insistenti. Peccato che si tratti di un polverone alimentato da pochi indizi social che, però, non sono altro che la manifestazione di una solida amicizia e stima reciproca.

A cura di Ilaria Costabile

Le voci sibilline del gossip hanno colpito anche un divo della musica come Claudio Baglioni che secondo alcuni avrebbe in atto una liaison con Virginia Raffaele. Indiscrezioni che sono nate da un'analisi accurata dei rispettivi social network e che, però, sono state immediatamente smentite dallo staff dell'attrice, contattato dal Fatto Quotidiano. Ma come è nato questo presunto gossip? Da uno scatto guancia a guancia e una caption sospetta su Instagram.

La foto da cui è nato il gossip

Ebbene sì, tutto sarebbe nato dall'ultima foto pubblicata dalla comica su Instagram, in cui si mostra accanto al cantatore romano, al suo concerto alle Terme di Caracalla, lo scorso 14 giugno. Accanto allo scatto una semplice frase "Eccoci qui", accompagnata da un cuore, che ha destato la curiosità di alcuni utenti che, infatti, si sono sbizzarriti nelle ultime ore ad avanzare ipotesi su una possibile storia d'amore tra i due. Tra gli elementi che avvaloravano la tesi, ci sarebbero anche gli hashtag utilizzati dalla Raffaele, ovvero "1&2" titolo di un recente brano di Baglioni che racconta di una conoscenza inaspettata che ha stravolto la sua vita e della quale non riesce più a fare a meno. Parole che, secondo i più maliziosi, sarebbe state dedicate proprio all'attrice. Lo scatto, inoltre, sarebbe stato commentato dall'agente del cantante con tanto di "Siete bellissimi".

Claudio Baglioni allo spettacolo di Virginia Raffaele

Indagando sui social, inoltre, si scopre che anche il cantautore lo scorso 13 aprile aveva assistito al debutto di Samusà, lo spettacolo di Virginia Raffaele al Teatro EuropAuditorium di Bologna, come testimonia anche uno scatto dietro le quinte. Niente che, in realtà, testimoni qualcosa di più di un'amicizia o una stima reciproca che tra i due artisti risale ai tempi di Sanremo 2019, quando fu proprio Baglioni in veste di direttore artistico a volerla sul palco dell'Ariston. Da quella collaborazione, quindi, sarebbe nato un legame che si è poi rafforzato negli anni e che abbia portato i due a sostenersi e ad incontrarsi in più occasioni, dimostrandosi sempre un grande affetto.

Dietro le quinte del Teatro EuropAuditorium, fonte Facebook

La smentita del flirt

A confermare che si sia trattato di una congettura montata ad arte e basata su indizi equivoci e non reali, è arrivata la smentita de Il Fatto Quotidiano che ha contattato lo staff di Virginia Raffaele: "È una fake news, sono molto amici si vogliono bene, ma non c'è nulla di vero". A questo si aggiunge il fatto che Claudio Baglioni è ormai legato da anni a Rossella Barattolo, mentre l'attrice lo scorso marzo è stata fotografata in compagnia di Thomas Santu, con il quale era intenta a scambiarsi tenere effusioni per le vie milanesi. Insomma, anche dal punto di vista sentimentale, sia la Raffaele che Baglioni avrebbero giù un bel da fare.