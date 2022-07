“Chuck Lorre divorzia dalla moglie”: terzo matrimonio finito per l’autore di The Big Bang Theory Chuck e Arielle Lorre avrebbero divorziato. La notizia è stata diffusa da TMZ, che avrebbe visto i documenti: “Chuck pagherà il mantenimento dell’ex coniuge e le spese legali”.

A cura di Daniela Seclì

Chuck Lorre ha chiesto il divorzio alla moglie Arielle Lorre. Secondo TMZ, che avrebbe preso visione dei documenti legali, sarebbe dunque finito il matrimonio celebrato circa tre anni e mezzo fa, precisamente ad ottobre del 2018. Arielle era la terza moglie del noto autore di serie televisive di successo come Mom, The Big Bang Theory, Young Sheldon e Due uomini e mezzo.

Nei documenti legali, i dettagli del divorzio di Chuck e Arielle Lorre

Il tabloid TMZ sostiene di avere ottenuto i documenti compilati dal re delle sitcom per mettere fine alla relazione con la sua compagna. In tali documenti sarebbero indicati i dettagli del divorzio: "I documenti affermano che i due hanno un accordo prematrimoniale in atto e Chuck pagherà il mantenimento dell'ex coniuge e le spese legali". Le ragioni che avrebbero spinto il sessantanovenne a mettere fine al terzo matrimonio sarebbero le solite: "Differenze inconciliabili".

Quello con Arielle era il terzo matrimonio di Chuck Lorre

Chuck e Arielle Lorre

La carriera di Chuck Lorre è impreziosita da un successo dopo l'altro: Due uomini e mezzo, Mom, Dharma & Greg, The Big Bang Theory e Young Sheldon, sono tra i suoi titoli più noti e che lo hanno portato, secondo Forbes, ad accumulare un valore di 650 milioni di dollari. Al successo nel lavoro, si contrappone – nella vita privata – una fila di tre matrimoni finiti. Il prima risale al 1979, quando Chuck Lorre sposò Paula Smith. La loro relazione finì nel 1992. Il successivo matrimonio con Karen Witter, invece, durò dal 2001 al 2010. Nell'ottobre del 2018, l'autore è convolato a nozze con la terza moglie, Arielle. Secondo TMZ, il loro matrimonio sarebbe finito lo scorso maggio, ma l'indiscrezione è trapelata solo in queste ore. Al momento, i diretti interessati non hanno commentato il gossip che li riguarda.