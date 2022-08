Chrissy Teigen è incinta, aspetta il terzo figlio da John Legend dopo l’aborto spontaneo Due anni dopo l’aborto spontaneo, la modella e compagna di John Legend è incinta del terzo figlio. Una gravidanza finora tenuta nascosta per il timore che qualcosa potesse andare storto: “Ogni volta che esco da una visita di controllo sono sempre più nervosa che emozionata”.

Chrissy Teigen è di nuovo incinta. La modella 36enne, fidanzata di John Legend ha rivelato di essere di nuovo in dolce attesa, due anni dopo la tragica perdita del figlio Jack per via di un aborto spontaneo. Già mamma di Luna di 6 anni e di Miles che oggi ha 4 anni, la modella è apparsa su Instagram mostrando il pancione già di diversi mesi. Tenere segreta la notizia non è stato affatto semplice, ma ora si sente decisamente più serena all'idea di condividerla.

L’annuncio della gravidanza

“Gli ultimi anni sono stati un vero e proprio concentrato di emozioni, ma la gioia è tornata a riempire di nuovo la nostra casa e il nostro cuore”, ha fatto sapere la modella condividendo sui social la notizia della gravidanza. “Dopo un miliardo di colpi, ne abbiamo un altro in arrivo. Dopo ogni visita mi dicevo ‘ok, se è sano oggi lo annuncio, ma poi mi ritrovavo a tirare un sospiro di sollievo ad ogni suo battito cardiaco e capivo di essere ancora troppo nervosa. Non credo che uscirò mai da una visita sentendomi più eccitata che nervosa, ma finora è comunque tutto bellissimo e perfetto così. Mi sento fiduciosa. Ok, ammetto che è stato difficile tenerlo nascosto per così tanto tempo!”.

La condivisione sui social dell’aborto spontaneo

Ad ottobre 2020 la modella ha condiviso sui social la straziante perdita del suo bambino con le immagini scattate dal letto dell’ospedale. Lei e John Legend hanno perso il bambino che si sarebbe dovuto chiamare Jack, durante la gravidanza ormai inoltrata. L’aborto spontaneo della modella è stato accompagnato da una grave emorragia. Una scelta, quella di mostrare il lutto pubblicamente, che era stata parecchio presa di mira. L’attrice aveva risposto spiegando la suanecessità di condividere quel dolore: “Quelle foto sono per le persone che hanno vissuto lo stesso dramma. Quelle foto sono per le persone che ne hanno bisogno”.