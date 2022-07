Cher: “Ho avuto tre aborti spontanei, singhiozzavo e urlavo sul pavimento” La cantante 76enne ha condiviso un tweet con il quale ha raccontato la sua drammatica esperienza. Subì la prima interruzione di gravidanza a 18 anni, all’epoca del matrimonio con Sonny Bono.

A cura di Stefania Rocco

In seguito alla recente sentenza della Corte Suprema sul tema dell’aborto – i giudici Usa hanno annullato la storica sentenza “Rae vs. Wade” che garantiva il diritto all’interruzione di gravidanza negli Stati Uniti – a scendere in campo è Cher che ha raccontato via Twitter la sua drammatica esperienza. Tre gli aborti spontanei subiti dall’artista, il primo avvenuto quando aveva appena 18 anni, all’epoca del difficile matrimonio con Sonny Bono. Ha scelto di rendere nota la sua esperienza personale perché, come lei stessa scrive a un follower, “madri, sorelle, zie, cugine, amiche….nessuna donna è al sicuro in America e presto nessuna persona sana di mente lo sarà”. Tantissime le star di tutto il mondo che si sono schierate contro la decisione della Corte Suprema di annullare la sentenza che garantisce il diritto all'aborto: da Taylor Swift a Jamie Lee Curtis, Mark Ruffalo, Padma Lakshmi e Danny De Vito.

Cher: "Cosa ne sarebbe di me oggi?”

“Quando ero giovane, ho avuto tre aborti spontanei. Il primo a 18 anni”, ha scritto Cher su Twitter, “Ero sola in casa e quando Sonny è tornato, mi ha trovata che singhiozzavo e tremavo sul pavimento”. Dolorosa anche la seconda esperienza di Cher, con un secondo aborto arrivato qualche tempo dopo: “Quando ho avuto il secondo aborto, urlavo di dolore. Non riuscivo nemmeno a fermarmi nell’ascensore. Il dottore mi ha ricoverata in ospedale e mi hanno portata subito in sala operatoria”. Inevitabile chiedersi cosa le sarebbe accaduto se quanto affrontato in passato le fosse capitato oggi.

I figli di Cher

Nonostante la triplice esperienza dell’aborto, Cher è riuscita a diventare mamma per due volte. Chaz Bono (nato donna con il nome di Castità Sun Bono, nel 2010 ha completato il suo percorso di transizione) ed Elijah Blue Allman, nato dal matrimonio con il defunto marito Gregg Allman, dal quale ha divorziato nel gennaio del 1979.