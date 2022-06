Meghan Markle contro la Corte Suprema: “Aborto? Una donna deve decidere del suo corpo” “È importante, quando si tratta di aborto, che siano sempre le donne a scegliere”, così Meghan Markle sulla decisione della Corte Suprema di abolire l’aborto.

Meghan Markle ha offerto una serie di riflessioni interessanti nel corso di un incontro pubblico a tre con Gloria Steinem e Jessica Yellin. L'oggetto del dibattito, la notizia del mese: la decisione della Corte Suprema di abolire l'aborto. Spiega Meghan Markle: "Penso a quanto sono stata fortunata ad avere entrambi i figli", ha detto la madre di Archie (3 anni) e Lilibet Diana (1), "perché so cosa si prova ad avere una connessione diretta con qualcosa che sta crescendo all'interno del tuo corpo. Ciò che accade con i nostri corpi è un fatto così personale, così profondo, che può portare anche al silenzio, allo stigma, tante tra noi affrontano vere e proprie crisi personali".

Le considerazioni di Meghan Markle sull'aborto

Come è noto, Meghan Markle ha avuto in passato un aborto spontaneo. Ne parlò pubblicamente, in un lungo editoriale firmato per il New York Times che fece molto parlare al tempo. In riferimento alla decisione della Corte Suprema, la Markle ha detto:

So come si sente chi ha subito un aborto spontaneo, di cui ho parlato pubblicamente, e più normalizziamo la conversazione sulle cose che influenzano la nostra vita e il nostro corpo, più le persone capiranno quanto sia necessario disporre di protezioni. È importante, quando si tratta di aborto, che siano sempre le donne a scegliere. Si tratta della loro sicurezza, della loro autonomia individuale, della loro giustizia anche economica, si tratta di capire chi e cosa siamo nella società.

"Nessuna donna deve essere costretta"

E ancora: "Nessuno deve prendere una decisione sotto costrizione, soprattutto se è una decisione che non vuole prendere. È pericoloso, si mette a rischio la propria vita. Francamente, che si tratti di una donna messa in una situazione impensabile, di una donna che non è pronta a mettere su famiglia, o anche una coppia che merita di pianificare la propria famiglia nel modo più sensato per loro, si tratta sempre di avere una scelta libera".