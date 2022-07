Jessica Chastain contro il divieto d’aborto: “Buongiorno dai miei diritti riproduttivi” Anche Jessica Chastain si è scagliata contro la decisione della Corte Suprema di abolire il diritto all’aborto negli Usa. L’attrice ha pubblicato un post su Instagram il 4 luglio scrivendo: “Buon giorno dell’Indipendenza dai miei diritti riproduttivi”

A cura di Elisabetta Murina

Dopo che la Corte Suprema ha deciso di annullare la sentenza Roe vs Wade, cancellando negli Usa il diritto di abortire, sono diversi i personaggi dello spettacolo che, tramite interviste e post sui social, hanno espresso il loro disaccordo. Tra questi l'attrice Jessica Chastain, star del film Eyes of Tammy Faye.

Il post di Jessica Chastain

In occasione del 4 luglio, il giorno della festa dell'Indipendenza negli Stati Uniti, l'attrice ha publicato sul suo profilo Instagram una sua foto con entrambi i medi alzati, scrivendo: "Buongiorno dell'Indipendenza da me e dai miei diritti riproduttivi". Jessica Chastain si scaglia quindi duramente contro la decisione della Corte Suprema e ha scelto un giorno importante per gli Usa per farlo. In passato la star del film Eyes of Tammy Faye aveva parlato pubblicamente del diritto di abortire e mostrato il suo sostegno a Planned Parenthood, l'organizzazione no-profit americana che fornisce accesso all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva.

La reazione delle altre star alla decisione della Corte Suprema

Immediata la reazione del mondo dello spettacolo americano di fronte alla decisione di abolire il diritto costituzionale di abortire. Tanti i personaggi che hanno fatto sentire la loro voce, come Eva Longoria, che ha dichiarato:

La Corte Suprema è stata influenzata da Donald Trump. A Obama doveva essere consentito di scegliere un giudice, ma la sua nomina è stata bloccata dal Senato, questo ha fatto sì che Trump avesse sei giudici conservatori contro tre.

AncheMaria Carey ha detto la sua opinione a riguardo via Twitter: "È davvero incomprensibile e scoraggiante dover cercare di spiegare a mia figlia di 11 anni perché viviamo in un mondo in cui i diritti delle donne si stanno disintegrando davanti ai nostri occhi”.