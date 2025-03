video suggerito

Chiara Pompei rompe il silenzio dopo l'addio a Uomini e Donne: "Dirò tutta la verità, non mi piace vivere nella menzogna" Chiara Pompei è pronta a dire la sua verità. L'ex tronista ha abbandonato Uomini e Donne dopo che è stata smascherata la sua relazione con un uomo esterno al programma. In queste ore è intervenuta sui social.

A cura di Daniela Seclì

Chiara Pompei è tornata sui social. La tronista ha abbandonato Uomini e Donne dopo che è venuta a galla la relazione che coltiva con Riccardo Sparacciari, un uomo conosciuto fuori dal programma. Sostiene di essere pronta a dire la verità perché non intende vivere nella menzogna.

Cosa ha detto Chiara Pompei dopo l'addio a Uomini e Donne

In alcune storie pubblicate su Instagram, l'ex tronista Chiara Pompei ha annunciato di essere tornata sui social: "Se li ho voluti tenere è solo per il semplice fatto che non mi piace vivere nella menzogna, nelle bugie perché io sono una persona vera". Quindi ha raccontato che la difficoltà maggiore avuta a Uomini e Donne è scaturita dalla consapevolezza di non essere adatta al contesto televisivo:

Purtroppo non sono riuscita a mostrarmi durante le registrazioni perché non sono adatta per la tv. Mi impappino e perdo praticamente tutte le parole che vorrei dire. Questa è la cosa che più mi è dispiaciuta, che non sono riuscita a essere la Chiara che sono.

L'ex tronista assicura che racconterà tutta la verità sull'addio a Uomini e Donne

La puntata in cui Chiara Pompei ha detto addio a Uomini e Donne è già andata in onda, ma l'ex tronista sostiene di essere pronta a raccontare tutta la verità sebbene non nell'immediato:

Chi mi conosce lo sa, quindi io sto facendo questo video per le persone che mi hanno iniziato a seguire dal momento in cui si sono interessate alla mia storia. Ora, se voi volete sapere la verità io ve la dirò, dirò tutta quanta la verità perché non c'è niente di cui vergognarsi. Chi mi conosce sa che non mi vergogno di niente, quindi vi dirò tutta la verità. Sennò possiamo continuare tutti a vivere nella menzogna, fatemi sapere.

Insomma, Chiara Pompei ha deciso di raccontare la sua verità. Intanto ha preferito privatizzare il profilo.