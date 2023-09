Chi sono Eugenio Scotto e Cecilia Malannino, gli sposi amici dei Ferragnez e Facchinetti Chi sono Cecilia Malannino e Eugenio Scotto, i neo sposi che hanno festeggiato il loro matrimonio a Villa Lattuada, in provincia di Lecco, con tantissimi VIP e influencer come Fedez, Chiara Ferragni, Federico Rossi, Paola Di Benedetto e Aurora Ramazzotti. Francesco Facchinetti è stato il testimone.

A cura di Gaia Martino

Eugenio Scotto e Cecilia Malannino sono gli sposi che ieri, a Villa Lattuada, storica residenza che si trova nella provincia di Lecco, oltre ad essersi giurati amore eterno, hanno permesso a tutti i VIP presenti di divertirsi con un bagno di gruppo nella fontana. Cantanti, influencer, volti dello spettacolo: alle nozze una vera e propria parata di personaggi noti ha documentato con video e foto quanto successo. Fedez (con Chiara Ferragni), Federico Rossi, Francesco Facchinetti, gli Zero Assoluto e Bresh hanno cantato le loro hit di successo regalando agli innamorati una festa di nozze da sogno. Eugenio Scotto e Cecilia Malannino, prima di sposarsi, sono diventati i genitori di Achille, nato il 18 aprile 2023.

Chi è Eugenio Scotto, famoso talent scout dei VIP

Eugenio Scotto ha 36 anni e stando alla descrizione del suo profilo Facebook è originario di Reggio Calabria. Attualmente è uno dei più noti talent scout italiani nel campo dei social, fondatore dell’agenzia One Shot che segue numerosi influencer, tra i più amati dai giovani come Elisa Maino, Mattia Stanga e Rametta. Prima di aprire un’agenzia tutta sua, Eugenio Scotto ha fatto lunghi anni di gavetta, iniziò seguendo Francesco Facchinetti. "A Reggio Calabria è arrivato a Milano e ha fatto tutta la scalata – raccontò il conduttore, disc jockey e imprenditore due anni fa – da autista a personal assistant, a responsabile di progetto fino a socio su tante cose. Insieme abbiamo messo le basi sul nuovo mondo manageriale artistico italiano, dopo 10 anni di lavoro insieme ha deciso di fondare la sua azienda. Quando faceva l’autista guidava una Bentley GT Continental viola, oggi è riuscito a comprarsene una, anche se non viola: bravo!", le parole riportate da webboh. Facchinetti, vista la loro amicizia di lunga data, è stato infatti il testimone di nozze di Eugenio Scotto.

Eugenio Scotto e Cecilia Malannino

Chi è Cecilia Malannino

Cecilia Malannino, la sposa, è una speaker di Radio Zeta. Di Milano, ha lavorato in passato come social media manager di RDS Next. Lo scorso aprile è diventata mamma di Achille: "Sei una donna forte, unica e fantastica, ma sopratutto sei una super Mamma, mi hai regalato l’emozione più grande e bella che io abbia mai provato in 36 anni della mia vita", le parole del marito, Eugenio Scotto, su Instagram a corredo di alcune foto di famiglia, le uniche rese pubbliche. Lei ha infatti il profilo privato, lui invece, sul suo personale, condivide solo post di lavoro. Entrambi, vista la loro poca presenza come coppia sui social, sarebbero molto riservati.