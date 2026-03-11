Chi è Tiago Schietti, il nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi: la loro storia è nata a distanza

Tiago Schietti è il nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi. Ha 40 anni, vive in Brasile e lavora come imprenditore in una società che si occupa di gestione di investimenti. In passato è stato sposato cn l’ereditiera Kika Laffranchi ed è padre di un bambino, Giuseppe, che ha 3 anni.

Tiago Schietti è il nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi. Ha 40 anni, vive a San Paolo (Brasile) ed è un imprenditore di professione. Di recente è finito al centro dei gossip perché il settimanale Chi lo ha paparazzato insieme alla nota conduttrice, durante una fuga romantica a Venezia. I due si sarebbero conosciuti a gennaio durante il viaggio di lei in Brasile. In passato è stato sposato con l'ereditiera Kika Laffranchi ed è padre di Giuseppe, che ha 3 anni.

Chi è Tiago Schietti, imprenditore noto in Brasile

Tiago Schetti è nato nel 1986 e vive a San Paolo, in Brasile. Il suo profilo Instagram è seguito da poco più di 8mila followers ed è privato, mentre su Facebook ha condiviso alcune informazioni riguardanti la sua istruzione. Ha studiato e si è laureato presso l'Università Fundação Armando Alvares Penteado. Attualmente lavora come Direttore Esecutivo presso la società Supernova Capital Gestão de Recursos, che si occupa di gestione degli investimenti ed è specializzata in mercato immobiliare e credito aziendale strutturato. Oltre a questo, è anche un esperto lottatore di jiu-jitsu. È padre di Giuseppe, nato nel 2023 dal suo precedente matrimonio con Kika Laffranchi.

Tiago Schietti e i figlio Giuseppe

Il matrimonio con Kika Laffranchi e il figlio Giuseppe

Prima del gossip in Italia con Alessia Marcuzzi, Tiago Schietti è finito al centro dell'attenzione mediatica in Brasile per il matrimonio milionario con Kika Laffranchi. Nel 2019 l'imprenditore è convolato a nozze con l'atleta ed ereditiera, figlia della famiglia proprietaria dell'Universidade Norte do Paranà. La nonna di Laffranchi, Elisabeth, è stata inserita nella lista dei miliardari brasiliani e avrebbe avuto un patrimonio di quasi 3miliardi di Real brasiliani (quasi 500milioni di euro). Il matrimonio si è svolto nella città di Trancoso ed è stato una festa in grande stile dal valore stimato di più di 800mila euro: 1200 invitati e artisti che si sono esibiti, come Jota Quest e Ivete Sangalo. Nel 2023 hanno avuto un figlio, Giuseppe, che oggi ha 3 anni. Non ci sono notizie riguardo alla loro rottura: al momento non si sa quando si siano lasciati o in che rapporti siano attualmente.