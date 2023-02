Chi è Laura Valente, moglie di Kekko Silvestre dei Modà e madre di sua figlia Gioia Kekko Silvestre è sposato con Laura Valente ed è padre di GIoia, nata nel 2011. Il leader dei Modà e la moglie, lontana dal mondo dello spettacolo, sono stati fidanzati per 23 anni prima di convolare a nozze nel 2021.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Kekko Silvestre, leader dei Modà, è da sempre piuttosto riservato sulla sua vita privata. Da più di 20 anni al suo fianco c'è Laura Valente, lontana dal mondo dello spettacolo, che l'ha sempre accompagnato e sostenuto durante la sua carriera con la band. Insieme sono diventati genitori per la prima volta della piccola Gioia, nata nel 2011.

Chi è Laura Valente, la moglie di Kekko Silvestre

Kekko Silvestre è sposato con Laura Valente, donna lontana dal mondo dello spettacolo e molto riservata, dal momento che di lei non si trovano molte informazioni nemmeno sui social. Il marito le ha dedicato una romantica canzone, In tutto l'universo, ma non ci sono molte foto che li ritraggono insieme. Sul profilo Instagram del cantante, infatti, ci sono diversi scatti insieme alla figlia Gioia ma praticamente nessuno con la moglie, che vuole tenere lontana dai riflettori.

La lunga storia d'amore e il matrimonio di Kekko Silvestre e Laura Valente

Laura Valente è la compagna storica di Kekko Silvestre. I due sono stati fidanzati più di 20 anni e sono convolati a nozze nell'estate del 2021. "Dopo 23 anni di fidanzamento mi sono sposato. Due volte. La prima il 17 luglio e poi il 10 agosto, con una festa più in grande con le famiglie in Sardegna. È stata una cosa improvvisata, una scelta mia", ha raccontato il cantante in una recente intervista a Verissimo, di cui è stato ospite nell'inverno del 2021.

Leggi anche Il testo e il significato di "Lasciami", la canzone dei Modà a Sanremo 2023

Laura Valente, moglie di Kekko Silvestre

Laura Silvestre ha sempre supportato il marito nel corso della sua carriera e gli è stata accanto fin dall'inizio, passando per successi come il tour negli stadi e ora il Festival di Sanremo 2023. Un amore che, ha spiegato Kekko al settimanale Chi, non l'ha mai ostacolato anzi, lo ha tenuto con i piedi per terra: "Mi è sempre stata vicino… lei mi conosce bene. Ha vissuto tutta la carriera dei Modà, mi ha tenuto le caviglie legate sotto tanti punti di vista, mi ha tenuto legato attraverso l'amore a una vita più normale".

Kekko Silvestre e Laura Valente sono i genitori di Gioia

Kekko Silvestre e la figlia Gioia

Dall'amore tra Kekko Silvestre e la moglie Laura, nel 2011, è nata la piccola Gioia. Il padre è molto legato alla figlia, come ha raccontato sempre a Verissimo: "Giogiò (il suo soprannome ndr) è stata la cosa più bella che potessi fare nella vita, insieme a Laura ovviamente. L'amore per un figlio non è facile da raccontare". L'artista condivide con la piccola diversi scatti sui social, mentre è più riservato per quelli che riguardano la moglie.