Chi è Giulia Peditto, fidanzata di Dargen e insegnante di yoga Giulia Peditto è la fidanzata di Dargen D'Amico: cara amica di Chiara Ferragni e Veronica Ferraro, è un'affermata insegnante di yoga. Ha 30 anni ed ha origini senegalesi.

A cura di Gaia Martino

Dargen D'Amico, tra i big in gara al Festival di Sanremo 2024, è fidanzato con Giulia Peditto, insegnante di yoga e cara amica di Chiara Ferragni. La relazione sarebbe nata più di un anno fa, ma nessuno dei due ha mai raccontato nel dettaglio della storia d'amore. Entrambi molto riservati, sui social sono presenti poco foto di coppia. Lei, 30 anni, è molto attiva sul suo profilo Instagram: conosciamola meglio.

Chi è Giulia Peditto: età e lavoro

Insegnante di yoga e founder di Hagu, uno spazio nel quale svolge corsi e percorsi con i suoi clienti, Giulia Peditto è nata in Brianza da mamma italiana e papà senegalese. Ha 30 anni e pratica yoga da circa 10 anni. Nell’estate del 2019 si trasferì per qualche mese a Rishikesh, in India, dove approfondì la sua pratica yoga: è così diventata insegnante certificata e ha dato vita alla sua passione, trasformandola anche nel suo lavoro. Su Instagram (il cui nome del profilo è giuliapeditto) è seguita da oltre 29 mila followers e nella maggior parte delle foto condivise mostra pratiche e posizioni dello sport.

Giulia Peditto è una cara amica di Chiara Ferragni e Veronica Ferraro. Su Instagram ci sono numerose immagini che le raffigurano vicine, sorridenti, durante un pranzo tra amiche o una vacanza. Con l'insegnante di yoga anche le sorelle dell'imprenditrice digitale, Valentina e Francesca,

Giulia Peditto con Chiara Ferragni e Veronica Ferraro

La storia d'amore con Dargen D'Amico

Entrambi estremamente riservati, oltre a diverse immagini che li ritraggono insieme condivise su Instagram, non ci sono informazioni sulla loro storia. Giulia Peditto e Dargen D'Amico sarebbero fidanzati dal 2021, anno in cui è stata pubblicata la prima foto di coppia. Nel febbraio 2022 lei ha condiviso un post con due polaroid che li ritraggono abbracciati e sorridenti. L'emoticon di due persone che si stringono è la didascalia, tantissimi cuori invece i commenti.