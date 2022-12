Chi è Giulia Diana, fidanzata di Enrico Nigiotti e insegnante di danza Enrico Nigiotti, il cantante toscano arrivato al successo dopo la partecipazione ad Amici, ha al suo fianco già da qualche anno Giulia Diana, insegnante di danza che presto darà alla luce anche due gemelli.

Giulia Diana è ormai da almeno sei anni la fidanzata di Enrico Nigiotti, il cantante livornese diventato famoso dopo aver partecipato a X Factor e Amici. Insegnante di danza e ballerina, conosciuta per una casualità, sarà presto mamma di due gemelli, i primi figli della coppia, come annunciato dal cantante con un post pubblicato su Instagram.

Chi è Giulia Diana, la fidanzata di Enrico Nigiotti

Di Giulia Diana, la compagna di Enrico Nigiotti, si sa ben poco. Livornese e laureata in psicologia, nel tempo ha associato alla sua professione anche la passione per la danza. Diventata a tutti gli effetti un'insegnante, ha aperto il suo "Laboratorio di Danza e Movimento" nel cuore della città bagnata dal mare della Toscana, in questo progetto è stata supportata proprio dal cantante che cerca, quando può, di affiancarla nelle iniziative promosse dalla scuola.

La storia d'amore tra Enrico Nigiotti e Giulia Diana dopo Elena D'Amario

La loro storia d'amore è nata circa tre anni fa e il cantante ha più volte dichiarato di essere innamorato della sua compagna. Un rapporto solido, non viziato dall'intercessione dei media, che li ha portati a convivere nella comune città natale, dove hanno deciso di adottare anche due cagnolini di cui si prendono cura. Nigiotti, infatti, prima di incontrare Giulia, ha avuto una storia molto importante con Elena D'Amario, ballerina conosciuta durante la sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, ma a seguito della partenza di lei per New York, i due finirono per lasciarsi.

Enrico Nigiotti e Giulia Diana diventeranno genitori di due gemelli

