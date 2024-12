video suggerito

Che mestiere fa il figlio di Johnny Depp, il suo datore di lavoro: “Jack vuole stare lontano dai riflettori” Per due anni Jack, figlio di Johnny Depp e di Vanessa Paradis, ha lavorato in un locale parigino. Il ragazzo, a differenza della sua famiglia, ha sempre preferito tenersi lontano dai riflettori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

John Christopher Depp III, soprannominato Jack da amici e parenti, è il secondogenito di Johnny Depp e Vanessa Paradis. A differenza dei suoi genitori e di sua sorella maggiore – l'attrice e modella Lily Rose Depp – preferisce mantenere un profilo basso. Il DailyMail ha rivelato che il ragazzo per diverso tempo ha lavorato in un ristorante a Parigi. Il proprietario del locale, contattato dal tabloid, ha raccontato: "È un bravo ragazzo, vuole tenersi lontano dai riflettori".

Il lavoro "segreto" del figlio di Johnny Depp

Stando a quanto raccontato dal tabloid inglese, Jack Depp ha lavorato per due anni in un ristorante libanese a Parigi. Si tratta di un locale frequentato prevalentemente da star del cinema o personaggi del mondo dello spettacolo da Matt Damon fino a Lily Rose Depp, affezionata al posto non solo perché ci lavora suo fratello minore. Sui social del ristorante, infatti, è presente un video in cui l'attrice si cimenta nella preparazione di un cocktail a passo di danza.

Il proprietario del locale su Jack: "È un bravo ragazzo, spero torni a lavorare per me"

Dopo due anni di lavoro nel locale libanese, Jack Depp ha deciso di lasciare il ristorante. Il proprietario Edouard Chueke, però, spera che il ragazzo torni a lavorare per lui l'anno prossimo. "Jack è un bravo ragazzo, preferisce tenersi lontano dai riflettori, ma lavora qui dietro al bar e in cucina" ha spiegato al DailyMail. "Era un bravo dipendente, se n'è andato qualche mese fa, ma mi aspetto che ritorni il prossimo anno. È difficile trovare del buon personale" ha aggiunto. "Gestisco questo posto da 15 anni ed è molto popolare tra gli amanti della moda e della musica, ma vengono qui anche le star del cinema e la mamma di Jack, Vanessa Paradis, e sua sorella sono clienti abituali – ha continuato il titolare – Lily una volta stava preparando delle caipirinha dietro al bancone e si stava veramente divertendo".